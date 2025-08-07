36 perce
Tiszta város, tiszta szív – Így tartják rendben Veszprémet (galéria)
Egy város igazi arculatát nem csupán az épületei, rendezvényei vagy látványosságai határozzák meg, hanem az is, mennyire gondosan bánik saját tereivel.
A tisztaság és rendezettség nem csupán esztétikai kérdés – közvetlenül hozzájárul a közérzetünkhöz, a biztonsághoz és az élhetőséghez is. Ezért különösen büszkék vagyunk a Veszprém Szolgáltató Város munkatársaira, akik nap mint nap – gyakran a háttérben, szinte láthatatlanul – fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy Veszprém valóban egy élhető, tiszta, szerethető város legyen.
A Veszprém Szolgáltató Város csapata így nyilatkozott a városról:
Az elmúlt napokban is több városrészben, parkban, utcán és közterületen végezték – és végzik jelenleg is – a takarítási, karbantartási munkákat. 🧹🪣 Legyen szó szemétszedésről, zöldfelületek ápolásáról vagy akár a közterületek tisztántartásáról, minden egyes mozdulatuk számít – nem csak az esztétika, hanem a közösség iránti felelősségvállalás jegyében is. 🌱✅️
De a város tisztasága nem kizárólag a szolgáltató munkatársak feladata. Mindannyiunk közös érdeke és kötelessége, hogy óvjuk és tiszteljük a közösen használt tereket. Ne dobjunk el szemetet, figyeljünk a kutyasétáltatás szabályaira, és ha lehetőségünk van rá, szóljunk másoknak is, ha felelőtlenül viselkednek. Egy apró figyelmesség is sokat számíthat.
Hajléktalantanyákat számolt fel a VKSZ, agresszió és fenyegetés nehezítette a munkájukat (+ fotók)Agresszív hajléktalanok nehezítették a VKSZ munkáját.
Tiszta város, tiszta szív – Így tartják rendben VeszprémetFotók: Veszprém Szolgáltató Város