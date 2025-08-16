Augusztus 20-án is érdemes ellátogatni a Veszprémi Állatkertbe, ahol az ünnepi nap igazán különleges élményeket kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A látogatók kölyökállatokkal találkozhatnak, megfigyelhetik kedvenceiket, és felfedezhetik a vadon titokzatos világát.

Augusztus 20-án is várja a látogatókat a Veszprémi Állatkert

Forrás: Veszprémi Állatkert Facebook oldala

Az állatkert a megszokott nyitva tartással, 9 és 18 óra között várja az érdeklődőket, így bőven van idő a programok élvezetére. A helyszín ideális a családi vagy baráti kirándulásokhoz: a vendégek együtt fedezhetik fel az állatkert különleges lakóit, miközben felejthetetlen pillanatokat élhetnek át. Az állatkert gondosan kialakított bemutatóin nemcsak a megszokott állatokkal, hanem ritkább fajokkal is találkozhatnak az érdeklődők, így a látogatás egyszerre szórakoztató és tanulságos. Egy augusztusi nap a Veszprémi Állatkertben garantáltan maradandó élmény lesz minden korosztály számára, miközben a természet szépségeit és az állatok báját egyaránt élvezhetik. Nyitva tartás: a megszokott időben, 9-18 óráig.

