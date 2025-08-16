augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepnapon is nyitva

43 perce

Augusztus 20-án is várja a látogatókat a Veszprémi Állatkert

Címkék#augusztus 20#ünnep#Veszprémi Állatkert

Titzl Vivien

Augusztus 20-án is érdemes ellátogatni a Veszprémi Állatkertbe, ahol az ünnepi nap igazán különleges élményeket kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A látogatók kölyökállatokkal találkozhatnak, megfigyelhetik kedvenceiket, és felfedezhetik a vadon titokzatos világát. 

Augusztus 20-án is várja a látogatókat a Veszprémi Állatkert
Augusztus 20-án is várja a látogatókat a Veszprémi Állatkert
Forrás: Veszprémi Állatkert Facebook oldala

Augusztus 20-án is várja a látogatókat a Veszprémi Állatkert

Az állatkert a megszokott nyitva tartással, 9 és 18 óra között várja az érdeklődőket, így bőven van idő a programok élvezetére. A helyszín ideális a családi vagy baráti kirándulásokhoz: a vendégek együtt fedezhetik fel az állatkert különleges lakóit, miközben felejthetetlen pillanatokat élhetnek át. Az állatkert gondosan kialakított bemutatóin nemcsak a megszokott állatokkal, hanem ritkább fajokkal is találkozhatnak az érdeklődők, így a látogatás egyszerre szórakoztató és tanulságos. Egy augusztusi nap a Veszprémi Állatkertben garantáltan maradandó élmény lesz minden korosztály számára, miközben a természet szépségeit és az állatok báját egyaránt élvezhetik.  Nyitva tartás: a megszokott időben, 9-18 óráig.

További augusztus 20-i programok: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu