A kórházban és otthon is csapatban dolgoznak

Ünnep a mindennapok hőseinek – kórházi dolgozók családi napja Veszprémben (+ galéria)

Szombaton a Veszprémi Állatkert adott otthont egy igazán különleges rendezvénynek, a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház családi napjának. Az eseményt Huszár Hajnal, a kórház PR- és kommunikációs munkatársa nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a szervezők nagy fába vágták a fejszét, amikor nekiláttak a program megszervezésének. A cél egyszerű volt: közösen élményt adni a mindennapok hőseinek, a kórházi dolgozóknak és családtagjaiknak.

Titzl Vivien

Az állatkert csodálatos környezete ideális helyszínnek bizonyult, hiszen a kikapcsolódás és a természet közelsége egyaránt segítette a feltöltődést. Török László, a Veszprémi Állatkert igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: az intézmény több mint hat évtizede a város büszkesége, és az elmúlt években európai szintű fejlesztésekkel vált az ország egyik leglátogatottabb állatparkjává. Mint mondta, ezen a napon különösen fontosnak tartották, hogy a természetvédelem és az oktatás mellett a kórházi dolgozók áldozatos munkájára irányítsák a figyelmet. „Önök a mindennapok hősei, akikre mindig számíthatunk” – fogalmazott, majd jó szórakozást kívánt minden résztvevőnek.

A Csolnoky Ferenc Kórház családi napja a Veszprémi Állatkertben, a résztvevők fagylaltot is kaptak
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Veszprémi Állatkert adott otthont a Csolnoky Ferenc Kórház családi napjának

A rendezvény fő támogatója a Lions Klub Veszprém volt. Leitold László, a szervezet elnöke elmondta: hosszú évek óta segítik a kórházat eszközbeszerzések és különböző támogatások révén, ám most úgy döntöttek, hogy magukat az embereket helyezik a középpontba. „Az eszközök mit sem érnek a dolgozók nélkül. Ezért gondoltuk úgy, hogy idén a családtagokat is bevonva szeretnénk élményt ajándékozni a kórház munkatársainak” – fogalmazott. A Lions Klub jóvoltából és az Algidának hála pedig  minden család fagyit is kapott.

A szervezők gondoltak azokra a dolgozókra is, akik ezen a napon nem tudtak részt venni az eseményen, nekik a következő szombaton biztosítanak állatkerti belépést és felhőtlen jókedvet. 

A kórház részéről dr. Czinkotay Frigyes főigazgató osztotta meg gondolatait. Mint mondta, a családi nap legnagyobb értéke, hogy közelebb hozza egymáshoz a munkahelyi és a magánéleti szerepeket. „A kórházban mindannyian egy-egy team tagjai vagyunk, de otthon ugyanezek az emberek apák, anyák, nagyszülők. Most lehetőség nyílt arra, hogy mindezt egymásnak is megmutassuk” – emelte ki.

A Csolnoky Ferenc Kórház családi napja a Veszprémi Állatkertben

A beszédek után a program valóban a felhőtlen kikapcsolódásról szólt: az állatkert teljes területe a résztvevők rendelkezésére állt, a gyerekeket játékok és fagyizás, a felnőtteket pedig közös élmények várták.

Az esemény üzenete egyszerű, mégis meghatározó: a mindennapok terhei mellett szükség van olyan alkalmakra, amikor a kórház dolgozói kiléphetnek a felelősségteljes munka világából, és együtt, családjukkal, kollégáikkal élhetik át a közösség erejét. A Veszprémi Állatkert és a Lions Klub összefogása jó példája annak, hogyan lehet valódi élményt adni azoknak, akik nap mint nap másokért dolgoznak.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
