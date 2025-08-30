Ünnep a mindennapok hőseinek – kórházi dolgozók családi napja Veszprémben (+ galéria)

Az állatkert csodálatos környezete ideális helyszínnek bizonyult, hiszen a kikapcsolódás és a természet közelsége egyaránt segítette a feltöltődést. Török László, a Veszprémi Állatkert igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: az intézmény több mint hat évtizede a város büszkesége, és az elmúlt években európai szintű fejlesztésekkel vált az ország egyik leglátogatottabb állatparkjává. Mint mondta, ezen a napon különösen fontosnak tartották, hogy a természetvédelem és az oktatás mellett a kórházi dolgozók áldozatos munkájára irányítsák a figyelmet. „Önök a mindennapok hősei, akikre mindig számíthatunk” – fogalmazott, majd jó szórakozást kívánt minden résztvevőnek.

A Csolnoky Ferenc Kórház családi napján a résztvevők fagylaltot is kaptak a Veszprémi Állatkertben

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A rendezvény fő támogatója a Lions Klub Veszprém volt. Leitold László, a szervezet elnöke elmondta: hosszú évek óta segítik a kórházat eszközbeszerzések és különböző támogatások révén, ám most úgy döntöttek, hogy magukat az embereket helyezik a középpontba. „Az eszközök mit sem érnek a dolgozók nélkül. Ezért gondoltuk úgy, hogy idén a családtagokat is bevonva szeretnénk élményt ajándékozni a kórház munkatársainak” – fogalmazott. A Lions Klub jóvoltából és az Algidának hála pedig minden család fagyit is kapott.

A szervezők gondoltak azokra a dolgozókra is, akik ezen a napon nem tudtak részt venni az eseményen, nekik a következő szombaton biztosítanak állatkerti belépést és felhőtlen jókedvet.

A kórház részéről dr. Czinkotay Frigyes főigazgató osztotta meg gondolatait. Mint mondta, a családi nap legnagyobb értéke, hogy közelebb hozza egymáshoz a munkahelyi és a magánéleti szerepeket. „A kórházban mindannyian egy-egy team tagjai vagyunk, de otthon ugyanezek az emberek apák, anyák, nagyszülők. Most lehetőség nyílt arra, hogy mindezt egymásnak is megmutassuk” – emelte ki.