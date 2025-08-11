augusztus 11., hétfő

38 perce

Állati jó nyári munka – ezért szeretik a diákok a Veszprémi Állatkertet (+ galéria)

Címkék#Török László#nyári diákmunka#Veszprémi Állatkert#barátság#csapatmunka

A diákmunka nemcsak tapasztalatot ad, hanem élményt is – különösen, ha az ember egy különleges helyen kezdhet el dolgozni. A Veszprémi Állatkert évről évre fiatalok tucatjainak nyújt lehetőséget arra, hogy kipróbálják magukat, miközben testközelből figyelhetik az állatokat. Az élmény életre szóló, a segítségük pedig nélkülözhetetlen.

Titzl Vivien

Nemcsak az állatok között sétáló látogatók vannak elvarázsolva a Veszprémi Állatkert hangulatától, hanem azok a diákok is, akik nyaranta itt töltik első igazi munkás napjaikat. Török László igazgató szerint a nyári diákmunkások nélkül ma már elképzelhetetlen a zavartalan működés. 

Török László igazgató szerint a nyári diákmunkások nélkül ma már elképzelhetetlen a Veszprémi Állatkert avartalan működése
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló


Veszprémi Állatkert, ahol a diákmunka egy életre szóló kaland 

A kertésztől a dínófelügyelőig 
„A diákjaink szinte mindenhol ott vannak” – mondja mosolyogva Török László. „Segítenek a kertészetben, a parkolásban, a jegypénztárak körül, a dínóparkban felügyelőként, vagy akár a gyerektáborokban, ahol hétfőtől péntekig együtt dolgoznak a táborvezetőkkel.” A feladatok nemcsak változatosak, de igazi csapatmunkát igényelnek, így a fiatalok hamar megtapasztalják, milyen is a munka világa. „Sokan itt szembesülnek először azzal, hogy van munkaidő kezdete, vége, és közben bizony teljesíteni kell” – meséli az igazgató. De ez nemcsak fegyelemről szól: barátságok szövődnek, a diákok megtanulják a felelősséget, és gyakran egy-két nap alatt igazi csapattá formálódnak.

Az állatok közelében – de nem túl közel 
Bár a törvényi előírások miatt ma már nem kerülhetnek közvetlen kapcsolatba az állatokkal, ez nem csökkenti az élményt. „800 állat él nálunk, egy különleges természeti környezetben. Még ha nem is ápolják őket, a diákok részei ennek a varázslatnak” – fogalmaz az igazgató. Az állatkert ugyanis nem egy gyár, nem egy hagyományos munkahely – minden nap más, minden nap egy kis kaland. Népszerűbb, mint gondolnánk „Van olyan terület, ahol szinte harcolnak a diákok, hogy bekerülhessenek” – nevet Török László. A diákszövetkezetek szerint nem túlzás azt mondani, hogy „könnyebb bejutni egy-egy egyetemre, mint ide nyáron diákmunkásnak.” Ez talán meglepő, de érthető: aki itt dolgozik, nemcsak élményeket, de hasznos tapasztalatokat is gyűjt – és persze némi zsebpénzt is. 
Az első lépések a felnőtté válás felé
Az állatkert nemcsak a kisgyerekeknek nyújt felejthetetlen élményt, hanem a tinédzsereknek is, akik életük első munkahelyi élményeit szerzik itt. „Sokan közülük aztán szakmai gyakorlatra is visszajönnek, sőt van, aki később itt dolgozik főállásban. Megismernek bennünket, megszeretnek bennünket – és mi is őket” – meséli büszkén az igazgató. A Veszprémi Állatkert tehát sokkal több, mint egy hely, ahol állatokat lehet nézni: egy külön kis világ, ahol diák és felnőtt egyaránt tanulhat valami fontosat. A munka öröméről, a felelősségről – és arról, hogy mennyit ér egy jól végzett feladat után elhangzó „köszönöm”. Török László azt is elmondta, hogy a mostani dolgozók közt is akad olyan, aki diákként kezdett az állatkertben.
 

Veszprémi Állatkert, ahol a diákmunka egy életre szóló kaland

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
