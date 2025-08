Hatalmas a tömeg a Veszprémi Állatkertben – erre készülj, ha most indulnál (videó)

Ha valaki a mai napra tervezte a Veszprémi Állatkert-látogatást, érdemes előre felkészülni: már délelőtt is rengetegen érkeztek, és délre gyakorlatilag megtelt a parkoló. A hely most különösen népszerű, sorok kígyóznak a bejáratnál, és az állatkert területén is sok a látogató – főként kisgyerekes családok töltik itt a szünidő egyik meleg napját.

Veszprémi Állatkert: kígyóznak a sorok a bejáratoknál

Forrás: Veol

A nagy forgalom nem meglepő: a nyári szünetben sokan keresnek szabadtéri, élményekkel teli programokat, és a Veszprémi Állatkert – hazánk egyik legszebb és legnagyobb állatparkja – ideális úti cél. A népszerűsége viszont azt is jelenti, hogy érdemes türelemmel és felkészülten érkezni.