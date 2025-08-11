1 órája
Szárnyaló csodák az állatkert madárvilágában (galéria, videó)
A Veszprémi Állatkert nemcsak a gyerekek kedvence, de egy igazi kis éden azoknak is, akik szeretnek elmerülni a természet csendjében, színeiben, formáiban. A madárröpdébe belépve most különösen sok apró szív dobog egyszerre: új élet érkezett, tollal, hanggal, bájos bátortalansággal. Két flamingófióka és számos skarlát íbiszfióka cseperedik a tágas röpdében – minden nap egy új felfedezés számukra, és a látogatók számára is.
A Veszprémi Állatkert színes kavalkádja már önmagában is elvarázsol, de ha figyelmesen körbenézünk, egy különleges madár is szemet szúr: a vöröslábú kígyászdaru, vagy más néven kariáma, peckesen sétálgat a fák alatt. Sárga szeme, vörös csőre és lába, valamint feltűnő, kék szemkörnyéke messziről is megkülönbözteti társaitól. Fején finom, bóbitaszerű tollazat lengedez – nem pusztán dísz, hanem fontos szereplő az udvarlás színpadán.
Sokszínű és hangos madarak a Veszprémi Állatkertben
A kariáma inkább fut, mint repül – erős lábai sokkal megbízhatóbbnak tűnnek számára a meneküléshez, mint a gyenge szárnyak. Dél-Amerika trópusi és szubtrópusi tájairól származik, és monogám természete miatt mindig a párjával közösen épít fészket, többnyire bokrokra, fákra. Hangja pedig… nos, ha valaki hallott már ugatásszerű madárhangot, az valószínűleg tőle származott.
A skarlát íbiszek viszont más világot képviselnek: az ő történetük mesébe illik. Ragyogó skarlátvörös tollazatukat az elfogyasztott apró vízi élőlényekben található színanyagoknak köszönhetik. Csőrük hosszú és ívelt, lábuk úszóhártyás – minden részletük a vízparti életre teremtetett. A fiatal íbiszek még szürkésbarna, fakó tollazatúak, ám az idő múlásával egyre erősebb lesz rajtuk a vörös szín – mintha a felnőtté válás a színnel együtt érkezne.
Két csetlő-botló flamingófióka lopja el a látogatók szívét a Veszprémi Állatkertben (+ galéria és videó)Rózsás flamingó bébik a Veszprémi Állatkertben.
A párkapcsolat náluk is fontos: együtt építik fészküket a fák tetején, lehetőleg a víz fölött, ahol biztonságban tudhatják a tojásokat és a fiókákat. Az apróságok nagyjából három hét alatt kelnek ki, majd 75 napos korukban már önállóak is lesznek. Az íbiszek általában nagy madárrajokban élnek, de a táplálkozás során más fajok – például gólyák, kócsagok vagy récék – is csatlakoznak hozzájuk. A madarak világa nem ismer irigységet: a közösségben az erő és a védelem lakozik.
Az állatkert röpdéje igazi paradicsom: nemcsak flamingók, íbiszek és kariámák élnek itt, hanem olyan különleges fajok is, mint az apáca fütyülőlúd, a bóbitás bukó, a fehérarcú réce, a kanálcsőrű bakcsó, a rózsás kanalasgém és a rózsás gödény.
Aki mostanában ellátogat a Veszprémi Állatkertbe, az nemcsak új lakókat láthat, hanem a természet megújulásának egy csodálatos pillanatát is elcsípheti: a fészkek csendjében, a levelek között, a kavargó tollak mögött ott dobognak az új életek – egytől egyig apró csodák.