Szárnyaló csodák az állatkert madárvilágában (galéria, videó)

A Veszprémi Állatkert színes kavalkádja már önmagában is elvarázsol, de ha figyelmesen körbenézünk, egy különleges madár is szemet szúr: a vöröslábú kígyászdaru, vagy más néven kariáma, peckesen sétálgat a fák alatt. Sárga szeme, vörös csőre és lába, valamint feltűnő, kék szemkörnyéke messziről is megkülönbözteti társaitól. Fején finom, bóbitaszerű tollazat lengedez – nem pusztán dísz, hanem fontos szereplő az udvarlás színpadán.

A Veszprémi Állatkert egyik leghangosabb lakója a vöröslábú kígyászdaru

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Sokszínű és hangos madarak a Veszprémi Állatkertben

A kariáma inkább fut, mint repül – erős lábai sokkal megbízhatóbbnak tűnnek számára a meneküléshez, mint a gyenge szárnyak. Dél-Amerika trópusi és szubtrópusi tájairól származik, és monogám természete miatt mindig a párjával közösen épít fészket, többnyire bokrokra, fákra. Hangja pedig… nos, ha valaki hallott már ugatásszerű madárhangot, az valószínűleg tőle származott.

A skarlát íbiszek viszont más világot képviselnek: az ő történetük mesébe illik. Ragyogó skarlátvörös tollazatukat az elfogyasztott apró vízi élőlényekben található színanyagoknak köszönhetik. Csőrük hosszú és ívelt, lábuk úszóhártyás – minden részletük a vízparti életre teremtetett. A fiatal íbiszek még szürkésbarna, fakó tollazatúak, ám az idő múlásával egyre erősebb lesz rajtuk a vörös szín – mintha a felnőtté válás a színnel együtt érkezne.