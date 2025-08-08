A 10 legjobb étterem Veszprémben – ide mennek a helyiek és a turisták is, ha egy jót akarnak enni

Összegyűjtöttük a térség tíz legjobbra értékelt éttermét. Ha biztosra mennél a nyaralás alatt vagy kipróbálnál egy új helyet, ez a lista neked szól! A legjobb veszprémi éttermek egy helyen!

Íme a legjobb veszprémi éttermek listája

Forrás: pexels.com/Illusztráció

A legjobb veszprémi éttermek TOP10-es listája

Elefánt Étterem– 4,7 (1994 értékelés)

A veszprémi Óváros szívében található étterem üde színfoltja a városnak mind a helyiek, mind az ide látogatók számára. Válaszd a különleges atmoszférájú belső teret vagy a mediterrán hangulatot idéző teraszt. Johnny’s Bistro Veszprém – 4,6 (2699 értékelés)

Amerikai életérzés a Balaton-felvidéken. Burgerek, steakek, milkshake-ek – minden, amit egy lazább ebédhez vagy vacsorához kívánhatunk. Kiemelkedően magas pontszámmal a lista egyik éllovasa. Fejesvölgy Vendéglő – 4,7 (2171 értékelés)

Hagyományos magyar konyha, barátságos kiszolgálás, autentikus ízek. Ide jön a család vasárnap ebédelni – és nem véletlenül. Marica Café & Étterem – 4,5 (2438 értékelés)

Romantikus hangulat, kifinomult ízek, figyelmes személyzet. A belváros peremén bújik meg, de aki egyszer felfedezi, visszatér. Fricska – 4,4 (3282 értékelés)

Street food és fine dining határán mozog – a Séd-parti terasz és a kilátás önmagában is megér egy látogatást. A helyiek szerint „Veszprém egyik legjobb helye”. Publikum Étterem – 4,4 (570 értékelés)

Különleges pincehangulat, heti menü, korrekt árak – igazi meglepetéshely a belváros szívében. Sokan a város egyik legbarátságosabb kisvendéglőjének tartják. Chill Bistro – 4,5 (1173 értékelés)

Modern, barátságos tér, sokféle étel – hamburgerek, saláták, pizzák, rántott kedvencek. Jó választás egy hétköznapi vacsorához is. Gusto13 Bistro & Delicate – A Tripadvisor szerint Veszprém legjobbja

Ennek a helynek a Google-értékelése is kiemelkedően jó (4,8), és máshol is (Tripadvisoron) stabilan az élmezőnyben van. Kifinomult tálalás, mediterrán ízvilág – „egyszerre elegáns és otthonos”. Oliva Étterem – helyi top-listás 4,5 (567 értékelés)

Mediterrán fogások, kiváló borlap, udvarias személyzet. Régóta a város éttermi életének egyik stabil pontja – gyakran ajánlják esküvőkhöz, ünnepi vacsorákhoz. Villa Medici Hotel & Étterem – fine dining csúcskategória 4,7 (513 értékelés)

A város egyik legnívósabb étterme, tökéletes választás, ha különleges alkalmat ünnepelnél. Az ételek ízlésesek, az enteriőr elegáns, a kiszolgálás hibátlan.

Gasztronómiai utazás helyben

Veszprém és környéke gasztrotérképe egyre színesebb. A felsorolt éttermek a Google-felhasználók szerint nemcsak finomak, hanem élményt is adnak – legyen szó pizzáról, hazai klasszikusokról vagy elegáns vacsorákról. Ha a minőség a fontos, ez a lista segít eligazodni.