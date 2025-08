Különleges veterán járművek lepték el Balatonfűzfőt (+ galéria, videó)

A veterán jármű kiállítás igazi időutazás volt, ahol buszok, személyautók, motorok, sőt még egy Csepel bicikli is helyet kapott. A rendezvény nemcsak a nosztalgiázóknak szólt: meglepően sok fiatal is érdeklődéssel figyelte a patinás járműveket, sőt, akadt, aki már maga is építgeti első veteránját. Kemény Norbert például egy éve vásárolta meg saját Trabantját, és jó messziről, Tahitótfaluról érkezett a találkozóra.

Kemény Norbert (a fehér pólóban) egy éve vásárolta meg saját Trabantját, és jó messziről, Tahitótfaluról érkezett a veterán jármű találkozóra

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Nem újdonság számára a típus: húsz évig trabantozott, így igazi hobbiként tekint a mostani járműre is. A találkozókon gyakran részt vesz, az ország több pontjáról száz kilométereket utazva, hogy más veteránrajongókkal találkozzon. Egyedi építései is akadnak: készített már LEGO-ból működő motort, sőt, egy teljes Škoda-modellt is – nem kis elismerést váltva ki a többi résztvevőből.