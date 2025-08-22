1 órája
Viharokkal és erős széllel érkezik a hidegebb levegő
Délelőtt még lesz részünk napsütésben, délutántól azonban záporok, zivatarok és viharos szél érkezik többfelé. Az ország két része között akár 10 fok különbség is lehet.
A reggel még sok helyen biztatóan indul, délkeleten akár több órára is kisüthet a nap. A felhők azonban gyorsan gyülekeznek: északon és északnyugaton már a délelőtti órákban előfordulhatnak záporok, majd a délután folyamán délnyugat felől egyre többfelé várható viharos időjárás és eső – írja a köpönyeg.hu.
Viharos időjárás: széllökésekre is számítani kell
Az északnyugati szél megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is kialakulhatnak. Érdemes ezért figyelni a friss előrejelzéseket és biztonságos helyen tartózkodni a délutáni órákban, amikor a csapadékzóna fokozatosan kiterjed az ország nagy részére.
Nagy hőmérséklet-különbség az országban
Míg északnyugaton mindössze 25 fok körül alakulhat a hőmérséklet, addig délkeleten még mindig nyárias meleg, 35 fok körüli csúcsértékek várhatók. A hőérzetet azonban a szél és a csapadék több helyen jelentősen befolyásolhatja.