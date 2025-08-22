augusztus 22., péntek

Életveszélyes rekord

Dobott egy hátast a motoros (+ videó)

Egy szempillantás alatt dőlt el minden: ha Luc Ackermann hibázott volna, lehet, már nem élne. A freestyle világbajnoka azonban tökéletes hátraszaltóval érkezett a másik mozgó kamion tetejére – újabb extrém rekordot írva a sport történetébe.

Csizi Péter

A világ egyik legmerészebb freestyle motokrosszmutatványát hajtotta végre a német Luc Ackermann: a 27 éves motoros egy mozgásban lévő teherautó felépítményéről ugrott át egy másikra, miközben tökéletes hátraszaltót mutatott be az autópályán. Az extrém ugrás különlegessége, hogy nemcsak két mozgó jármű között szaltózott, hanem egy 9 méter magas útjelző tábla fölött is, amely tovább fokozta a világbajnok kockázatvállalását.

Luc Ackermann neve újra a rekordok könyvében, a világbajnok most mozgó járműről hajtotta végre nyaktörő mutatványát
Luc Ackermann útja a világbajnoki címig és a rekordok könyvéig

Ackermann 1998-ban született a németországi Mühlhausenben, és már 12 évesen bekerült a rekordok könyvébe: ő volt a világ legfiatalabb motorosa, aki motokrossz backflipet hajtott végre. Később olyan versenyeken bizonyított, mint a Night of the Jumps, az X Games vagy a Red Bull X-Fighters. 2017-ben ő volt az első európai, aki dupla hátraszaltót mutatott be motorral, mostani ugrása pedig ismét bebizonyította, hogy a freestyle motokrossz határai csak tovább tágulnak.

Az extrém bemutatók hazánkban is egyre több embert vonzanak a nézőtérre

Bár Luc Ackermann mutatványát Németországban hajtották végre, Magyarországon is népszerűek az extrémsport-bemutatók. Veszprémben és környékén több motoros fesztivált és terepraliversenyt rendeztek az elmúlt hónapokban, ahol a közönség látványos kaszkadőrshow-knak lehetett tanúja. A HunGarian Baja például rendszeresen vonz nemzetközi motorosokat és terepjárós sztárokat, akik szintén feszegetik a határaikat – még ha nem is szaltóval a sztráda felett.

Luc Ackermann legújabb rekordja ismét bebizonyította, hogy a freestyle motokrossz nem pusztán sport, hanem látványos művészet és életveszélyes kockázatvállalás. Az ugrás pontosan illeszkedik a nagy kaszkadőrmutatványok sorába, amelyek közül sok már a Guinness-rekordok között szerepel. Bár Veszprémben nem mindennaposak az efféle trükkök, a helyi motoros események és fesztiválok jól mutatják, hogy a közönség hazánkban is rajong az extrém sportokért.

Ackermann 2019‑ben megszerezte a FIM Freestyle Motocross Világbajnoki címet is
Fotó: fim-awards.com

A rekord paraméterei, amitől igazán félelmetes volt a manőver

A mutatvány során az induló kamion 20 km/órával haladt, Ackermann motorja 54 km/órára gyorsult, így a teljes becsapódási sebesség elérte a 74 km/órát. A két teherautó közötti távolság 23 méter volt, az ugrás teljes hossza pedig meghaladta a 40 métert. Mindez fél másodperc alatt dőlt el: egyetlen rossz időzítés végzetes hibát jelenthetett volna.

Extrém sportrekordok a világban

Ackermann mutatványa nem egyedülálló a stuntvilágban: Travis Pastrana 2006-ban elsőként hajtott végre double backflipet az X Gamesen, Robbie Maddison pedig 2008-ban 106 méteres motoros ugrással írta be magát a Guinness-rekordok közé. A hasonló próbálkozások mindig hatalmas figyelmet kapnak, hiszen ezek a sportolók a gravitáció és a józan ész határait feszegetik.

 

