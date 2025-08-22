1 órája
Dobott egy hátast a motoros (+ videó)
Egy szempillantás alatt dőlt el minden: ha Luc Ackermann hibázott volna, lehet, már nem élne. A freestyle világbajnoka azonban tökéletes hátraszaltóval érkezett a másik mozgó kamion tetejére – újabb extrém rekordot írva a sport történetébe.
A világ egyik legmerészebb freestyle motokrosszmutatványát hajtotta végre a német Luc Ackermann: a 27 éves motoros egy mozgásban lévő teherautó felépítményéről ugrott át egy másikra, miközben tökéletes hátraszaltót mutatott be az autópályán. Az extrém ugrás különlegessége, hogy nemcsak két mozgó jármű között szaltózott, hanem egy 9 méter magas útjelző tábla fölött is, amely tovább fokozta a világbajnok kockázatvállalását.
Luc Ackermann útja a világbajnoki címig és a rekordok könyvéig
Ackermann 1998-ban született a németországi Mühlhausenben, és már 12 évesen bekerült a rekordok könyvébe: ő volt a világ legfiatalabb motorosa, aki motokrossz backflipet hajtott végre. Később olyan versenyeken bizonyított, mint a Night of the Jumps, az X Games vagy a Red Bull X-Fighters. 2017-ben ő volt az első európai, aki dupla hátraszaltót mutatott be motorral, mostani ugrása pedig ismét bebizonyította, hogy a freestyle motokrossz határai csak tovább tágulnak.
Az extrém bemutatók hazánkban is egyre több embert vonzanak a nézőtérre
Bár Luc Ackermann mutatványát Németországban hajtották végre, Magyarországon is népszerűek az extrémsport-bemutatók. Veszprémben és környékén több motoros fesztivált és terepraliversenyt rendeztek az elmúlt hónapokban, ahol a közönség látványos kaszkadőrshow-knak lehetett tanúja. A HunGarian Baja például rendszeresen vonz nemzetközi motorosokat és terepjárós sztárokat, akik szintén feszegetik a határaikat – még ha nem is szaltóval a sztráda felett.
Luc Ackermann legújabb rekordja ismét bebizonyította, hogy a freestyle motokrossz nem pusztán sport, hanem látványos művészet és életveszélyes kockázatvállalás. Az ugrás pontosan illeszkedik a nagy kaszkadőrmutatványok sorába, amelyek közül sok már a Guinness-rekordok között szerepel. Bár Veszprémben nem mindennaposak az efféle trükkök, a helyi motoros események és fesztiválok jól mutatják, hogy a közönség hazánkban is rajong az extrém sportokért.
A rekord paraméterei, amitől igazán félelmetes volt a manőver
A mutatvány során az induló kamion 20 km/órával haladt, Ackermann motorja 54 km/órára gyorsult, így a teljes becsapódási sebesség elérte a 74 km/órát. A két teherautó közötti távolság 23 méter volt, az ugrás teljes hossza pedig meghaladta a 40 métert. Mindez fél másodperc alatt dőlt el: egyetlen rossz időzítés végzetes hibát jelenthetett volna.
Extrém sportrekordok a világban
Ackermann mutatványa nem egyedülálló a stuntvilágban: Travis Pastrana 2006-ban elsőként hajtott végre double backflipet az X Gamesen, Robbie Maddison pedig 2008-ban 106 méteres motoros ugrással írta be magát a Guinness-rekordok közé. A hasonló próbálkozások mindig hatalmas figyelmet kapnak, hiszen ezek a sportolók a gravitáció és a józan ész határait feszegetik.
