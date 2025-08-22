Dobott egy hátast a motoros (+ videó)

A világ egyik legmerészebb freestyle motokrosszmutatványát hajtotta végre a német Luc Ackermann: a 27 éves motoros egy mozgásban lévő teherautó felépítményéről ugrott át egy másikra, miközben tökéletes hátraszaltót mutatott be az autópályán. Az extrém ugrás különlegessége, hogy nemcsak két mozgó jármű között szaltózott, hanem egy 9 méter magas útjelző tábla fölött is, amely tovább fokozta a világbajnok kockázatvállalását.

Luc Ackermann neve újra a rekordok könyvében, a világbajnok most mozgó járműről hajtotta végre nyaktörő mutatványát

Fotó: wikipédia

Luc Ackermann útja a világbajnoki címig és a rekordok könyvéig

Ackermann 1998-ban született a németországi Mühlhausenben, és már 12 évesen bekerült a rekordok könyvébe: ő volt a világ legfiatalabb motorosa, aki motokrossz backflipet hajtott végre. Később olyan versenyeken bizonyított, mint a Night of the Jumps, az X Games vagy a Red Bull X-Fighters. 2017-ben ő volt az első európai, aki dupla hátraszaltót mutatott be motorral, mostani ugrása pedig ismét bebizonyította, hogy a freestyle motokrossz határai csak tovább tágulnak.

Az extrém bemutatók hazánkban is egyre több embert vonzanak a nézőtérre

Bár Luc Ackermann mutatványát Németországban hajtották végre, Magyarországon is népszerűek az extrémsport-bemutatók. Veszprémben és környékén több motoros fesztivált és terepraliversenyt rendeztek az elmúlt hónapokban, ahol a közönség látványos kaszkadőrshow-knak lehetett tanúja. A HunGarian Baja például rendszeresen vonz nemzetközi motorosokat és terepjárós sztárokat, akik szintén feszegetik a határaikat – még ha nem is szaltóval a sztráda felett.

Luc Ackermann legújabb rekordja ismét bebizonyította, hogy a freestyle motokrossz nem pusztán sport, hanem látványos művészet és életveszélyes kockázatvállalás. Az ugrás pontosan illeszkedik a nagy kaszkadőrmutatványok sorába, amelyek közül sok már a Guinness-rekordok között szerepel. Bár Veszprémben nem mindennaposak az efféle trükkök, a helyi motoros események és fesztiválok jól mutatják, hogy a közönség hazánkban is rajong az extrém sportokért.

Ackermann 2019‑ben megszerezte a FIM Freestyle Motocross Világbajnoki címet is

Fotó: fim-awards.com

A rekord paraméterei, amitől igazán félelmetes volt a manőver

A mutatvány során az induló kamion 20 km/órával haladt, Ackermann motorja 54 km/órára gyorsult, így a teljes becsapódási sebesség elérte a 74 km/órát. A két teherautó közötti távolság 23 méter volt, az ugrás teljes hossza pedig meghaladta a 40 métert. Mindez fél másodperc alatt dőlt el: egyetlen rossz időzítés végzetes hibát jelenthetett volna.