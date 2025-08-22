Ivóvízvezeték-rekonstrukció
Figyelem, vízhiány lesz Veszprém több utcájában, számos társasház és intézmény is érintett!
A BAKONYKARSZT Zrt. Veszprémi Üzemmérnöksége Facebook-bejegyzésben tájékoztatta a lakosságot a várható vízhiányról.
Veszprémben, a Halle utcában az ivóvízvezeték rekonstrukciós munkálatai miatt 2025. augusztus 27-én (szerda) 8 órától előreláthatólag 16 óráig vízhiány várható - írja a BAKONYKARSZT Zrt. a posztban. A lakossági vízigényeket víztartállyal biztosítják.
Hol várható vízhiány?
Az ivóvízvezeték-rekonstrukciós munkálatok miatt vízhiánnyal érintett területek a következők:
- Halle u. 5. Társasház és üzlethelyiségei
- Jutasi u. 59. Társasház és üzlethelyiségei
- Jutasi u. 61. Társasház és üzlethelyiségei
- Jutasi u. 63. Társasház és üzlethelyiségei
- Jutasi u. 65. Társasház és üzlethelyiségei
- Munkácsy M. u. 1. Társasház és üzlethelyiségei
- Agóra Veszprém Kulturális Központ
- Krajcár Ételbár
- Támasz Idősek Otthona
- Veszprémi SZC "SÉF" Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola
- Veszprémi Vackor Bölcsőde
