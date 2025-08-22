augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ivóvízvezeték-rekonstrukció

55 perce

Figyelem, vízhiány lesz Veszprém több utcájában, számos társasház és intézmény is érintett!

Címkék#Bakonykarszt Zrt#vízhiány#rekonstrukció

A BAKONYKARSZT Zrt. Veszprémi Üzemmérnöksége Facebook-bejegyzésben tájékoztatta a lakosságot a várható vízhiányról.

Veol.hu

Veszprémben, a Halle utcában az ivóvízvezeték rekonstrukciós munkálatai miatt 2025. augusztus 27-én (szerda) 8 órától előreláthatólag 16 óráig vízhiány várható - írja a BAKONYKARSZT Zrt. a posztban. A lakossági vízigényeket víztartállyal biztosítják. 

A vízhiány ezeket az épületeke érinti
A vízhiány ezeket az épületeke érinti
Fotó: BAKONYKARSZT Zrt./Facebook

Hol várható vízhiány?

Az ivóvízvezeték-rekonstrukciós munkálatok miatt vízhiánnyal érintett területek a következők:

  • Halle u. 5. Társasház és üzlethelyiségei
  • Jutasi u. 59. Társasház és üzlethelyiségei
  • Jutasi u. 61. Társasház és üzlethelyiségei
  • Jutasi u. 63. Társasház és üzlethelyiségei
  • Jutasi u. 65. Társasház és üzlethelyiségei
  • Munkácsy M. u. 1. Társasház és üzlethelyiségei
  • Agóra Veszprém Kulturális Központ
  • Krajcár Ételbár
  • Támasz Idősek Otthona
  • Veszprémi SZC "SÉF" Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola
  • Veszprémi Vackor Bölcsőde

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu