Ilyet ma már ritkán látni: elhagyatott vízimalom, amit benőtt a természet

Miskolc szélén egy elhagyatott malom áll csendben, amely valaha a patak erejéből nyerte életét. A Miskolc-pataki vízimalom az egykori helyiek mindennapjait formálta, ma azonban csak ipari örökség maradványa. A természet visszafoglalta a falakat: benőtt gyökerek és omladozó kövek emlékeztetnek arra, milyen törékeny az emberi alkotás. Ez az erdei épület ma már inkább időkapszula, amely egy letűnt korszakról mesél, a helyet az Urbex Hungary csapata járta körül.

Vízimalom romjai mesélnek a Miskolc-pataki ipari örökségről

Kép: Urbex Hungary

Pápateszér – az egykori vízimalom nagyhatalom

A Bakonyban fekvő Pápateszér különleges helyet foglal el a magyar történelemben: egykor 25 vízimalom működött a faluban. Ez a szám országos rekordnak számított, hiszen sehol máshol nem dolgozott ennyi malom egy településen belül. Az itteni malmok a helyi gazdaság és kultúra szerves részét képezték, a patakokra települve őrölték a gabonát és formálták a közösség mindennapjait.

A Kurali- és a Bögi-malom öröksége

A település ma is büszkélkedhet néhány ikonikus épülettel. A Pápateszéri Bögi-malom emléket állít a múlt munkáséletének, míg a Kurali-malom jelenleg helyreállítás alatt áll. A Pápateszér malomprojekt 2025 célja, hogy a malom többfunkciós közösségi térként és turisztikai attrakcióként szülessen újjá, miközben hű marad eredeti funkciójához és a település hagyományaihoz.

A pápateszéri Kurali-malom

Kép: Sokszinű vidék

Az ipari örökség üzenete

Legyen szó a Miskolc-pataki romról vagy Pápateszér malmairól, a közös üzenet ugyanaz: az emberi munka mulandó, de emléke örök. Az elhagyatott malmok nem csupán falak, hanem az ipari örökség lenyomatai, amelyekben a természet újra életre kel. Ezek a helyek egyszerre figyelmeztetnek az elmúlásra és adnak reményt az újjászületésre.

Kép: Urbex Hungary

