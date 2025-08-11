Darázscsípés és hajómentés a strandi vízimentők mozgalmas hétvégéjén

A hétvégi strandszezonban ismét fontos feladatot láttak el a vízimentők: összesen 224 könnyű sérültet ápoltak a Balaton-parton. A strandi vízimentők folyamatosan ügyelnek a biztonságra, és idén is több esetben nyújtottak gyors segítséget a bajba jutottaknak. Közülük kiemelkedett egy darázscsípéses eset, amikor a Rupert mentőhajó gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni egy vitorlázót.

A vízimentőcsapat gyorsan és szakszerűen reagált a hétvégi vészhelyzetekre

Fotó: VMSZ – Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE/Facebook

A vízimentők gyorsan segítettek a bajbajutottnak

A Rupert sürgősségi mentőhajó személyzete a hétvégi szolgálat során egy vitorláshoz sietett, amelynek vezetőjét darázscsípés érte, ami súlyos allergiás reakciót váltott ki nála. A férfit a helyszínen azonnal szakszerűen ellátták, majd biztonságosan partra szállították, ahonnan a mentőszolgálat munkatársai további kezelésre kórházba vitték. Mivel a vitorlás vezető nélkül maradt a vízen, a Rupert legénysége visszatért a hajóért, és biztonságosan a kikötőbe vontatta azt. Ezenfelül a mentőhajó személyzete egy meghibásodott elektromos hajó szállításáról is gondoskodott, amelyet ugyancsak sikeresen juttattak el a kikötőbe.

A biztonságot szolgáló csapat folyamatosan bővül: a múlt héten 13 új vízimentő tett sikeres záróvizsgát a tanfolyamon, így hamarosan ők is bekapcsolódhatnak a strandok őrzésébe és a bajba jutottak megsegítésébe. A vízimentők munkája nélkülözhetetlen a nyári szezonban, hiszen a gyors és szakszerű segítség sok esetben életet menthet.