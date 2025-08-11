augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Vasút

52 perce

Vonat elé lépett egy ember, fennakadások vannak a Veszprém vármegyei szakaszokon is

Címkék#Székesfehérvár#Veszprém#Göcsej InterCity

Hétfő délelőtt baleseti helyszínelés miatt a Gárdony és Székesfehérvár közötti vasúti szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ami jelentős fennakadást okoz a székesfehérvári vonalon.

Veol.hu

Az utasoknak hosszabb menetidőre, késésekre és vonatkimaradásokra kell számítani. Dinnyés megállóhelyen mindkét irányban az 1. vágányon állnak meg a szerelvények.

Késésekre és vonatkimaradásokra kell számítani
Illusztráció: Pexels

Forgalmi változások:

Bakony és Göcsej InterCity: A Veszprém és Budapest között közlekedő járatok a Déli pályaudvar és Székesfehérvár között nem közlekednek.

G43-as vonatok: Csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között járnak.

Pótlóbuszok:

A balesetben érintett Katica InterRégió (19734) helyett Székesfehérvártól Balatonfüredig pótlóbusz közlekedik.

Gárdony és Székesfehérvár között is pótlóbuszok állnak forgalomba.

A Balatonfüredről 13.11-kor a Déli pályaudvarra induló Katica InterRégió (19745) helyett pótlóbusz közlekedik Kelenföldig.

A vonatbaleset körülményei

A Déli pályaudvarról 10.30-kor Balatonfüredre elindult Katica InterRégió (19734) Dinnyés után elütött egy embert, aki a jelenlegi információk szerint feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé. A vonat utasait a katasztrófavédelem egy Z30-as vonatra (4524) szállította át a helyszínen, amely Székesfehérvártól a késett Katica InterRégióként (19734) közlekedik tovább Balatonfüredig.

A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a menetrendi változásokról és számítsanak a megszokottnál hosszabb utazási időre – közölte a MÁVInform.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

 

 

