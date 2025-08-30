Nagy siker volt az I. Alsóörsi Water Skyball Sportnap

Augusztus 16-án rendezték meg az I. Alsóörsi Water Skyball Sportnapot, amely óriási érdeklődést váltott ki. A strandoló közönség WSB-bírók segítségével próbálhatta ki a játékot, majd profi bemutatót láthatott. Az amatőr kupára 24 strandoló nevezett, a mezőnyt pedig színesítette, hogy Lengyelországból is érkeztek játékosok az alsóörsi premierre – közölték a szervezők.

Szeretnének hagyomány teremteni a Water Skyball Sportnapból Alsóörsön

Fotó: szervezők

A résztvevők elmondták: izgalmas, jó hangulatú mérkőzéseket játszhattak, és különösen értékelték a közösségi élményt. Többen már most jelezték, hogy alig várják a folytatást, és remélik, hogy jövőre újra összemérhetik erejüket a Balaton egyik legkülönlegesebb pályáján.

I. Alsóörsi Water Skyball Sportnap

Ferenczy Gábor alpolgármester kiemelte: A Water Skyball remekül illeszkedik a sportos, családbarát, aktív kikapcsolódást kínáló strandunkhoz, és azon leszünk, hogy hagyományt teremtsünk A Water Skyball Sportnapból Alsóörsön.

A rendezvény a Magyar Water Skyball Szövetség, az Aktív Magyarország és az Alsóörsi Önkormányzat együttműködésében valósult meg.