Strandfejlesztés

Nagy siker volt az I. Alsóörsi Water Skyball Sportnap

Alsóörs strandja idén újabb különlegességgel bővült: a megszokott strandfejlesztések mellett egy teljesen új water skyball pálya várta a látogatókat az idei szezonban. A magyar fejlesztésű vízi labdajáték derékig érő vízben, kontakt nélkül játszható, és rövid idő alatt bárki könnyen elsajátíthatja.

Veol.hu

Augusztus 16-án rendezték meg az I. Alsóörsi Water Skyball Sportnapot, amely óriási érdeklődést váltott ki. A strandoló közönség WSB-bírók segítségével próbálhatta ki a játékot, majd profi bemutatót láthatott. Az amatőr kupára 24 strandoló nevezett, a mezőnyt pedig színesítette, hogy Lengyelországból is érkeztek játékosok az alsóörsi premierre – közölték a szervezők. 

Szeretnének hagyomány teremteni a Water Skyball Sportnapból Alsóörsön
Fotó: szervezők

A résztvevők elmondták: izgalmas, jó hangulatú mérkőzéseket játszhattak, és különösen értékelték a közösségi élményt. Többen már most jelezték, hogy alig várják a folytatást, és remélik, hogy jövőre újra összemérhetik erejüket a Balaton egyik legkülönlegesebb pályáján.

I. Alsóörsi Water Skyball Sportnap

Ferenczy Gábor alpolgármester kiemelte: A Water Skyball remekül illeszkedik a sportos, családbarát, aktív kikapcsolódást kínáló strandunkhoz, és azon leszünk, hogy hagyományt teremtsünk A Water Skyball Sportnapból Alsóörsön.

A rendezvény a Magyar Water Skyball Szövetség, az Aktív Magyarország és az Alsóörsi Önkormányzat együttműködésében valósult meg.

 

