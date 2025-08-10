augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életmentés

2 órája

Kis híján vízbe fulladt egy kisgyerek a strandon, egy fiatalember mentette meg az életét

Címkék#embertárs#fiatalember#vízimentő

Egy fiatalember hősies tettével megmentette egy kisgyermek életet, aki mozdulatlanul lebegett a víz alatt a zalakarosi strandon.

Veol.hu

Egy zalaegerszegi fiatalember lélekjelenlétével és gyors reakciójával életet mentett a zalakarosi csúszdaparkban – írja a zaol.hu.

A zalaegerszegi Pintér Bence István gyorsan cselekedett és életet ment a strandon
A zalaegerszegi Pintér Bence István gyorsan cselekedett és életet ment a strandon
 Fotó: zaol.hu

Zalaegerszeg fiatal hőse életet mentett

Pintér Bence István a felnőtt csúszdán tartózkodva észrevette, hogy egy kisgyerek mozdulatlanul lebeg a víz alatt. Mivel éppen a csúszda tetején állt, azonnal lecsúszott, és a csúszdamesterekkel egy időben kihúzta a gyermeket a medence szélére. Bence úszómesteri képesítéssel rendelkezik, ezért nem habozott: szakszerű ellátásban részesítette a kisgyermeket, amivel megmentette az életét. A Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, Végh Andor telefonon megköszönte Bencének a példaértékű segítségnyújtást.

Az életmentés további részletei elolvashatóak a zaol.hu-n.

A Balatonnál is megmentették egy fürdőző életét

Nemrég a Balatonon is hasonló eset történt, amikor a vízben tartózkodók gyors és figyelmes beavatkozásának köszönhetően, a vízimentők segítségével sikerült megmenteni egy bajba jutott fürdőző életét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu