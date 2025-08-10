Kis híján vízbe fulladt egy kisgyerek a strandon, egy fiatalember mentette meg az életét

Egy zalaegerszegi fiatalember lélekjelenlétével és gyors reakciójával életet mentett a zalakarosi csúszdaparkban – írja a zaol.hu.

A zalaegerszegi Pintér Bence István gyorsan cselekedett és életet ment a strandon

Fotó: zaol.hu

Zalaegerszeg fiatal hőse életet mentett

Pintér Bence István a felnőtt csúszdán tartózkodva észrevette, hogy egy kisgyerek mozdulatlanul lebeg a víz alatt. Mivel éppen a csúszda tetején állt, azonnal lecsúszott, és a csúszdamesterekkel egy időben kihúzta a gyermeket a medence szélére. Bence úszómesteri képesítéssel rendelkezik, ezért nem habozott: szakszerű ellátásban részesítette a kisgyermeket, amivel megmentette az életét. A Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, Végh Andor telefonon megköszönte Bencének a példaértékű segítségnyújtást.

Az életmentés további részletei elolvashatóak a zaol.hu-n.

A Balatonnál is megmentették egy fürdőző életét

Nemrég a Balatonon is hasonló eset történt, amikor a vízben tartózkodók gyors és figyelmes beavatkozásának köszönhetően, a vízimentők segítségével sikerült megmenteni egy bajba jutott fürdőző életét.