1 órája
Sokan félreértik a zártkerti ingatlanokra vonatkozó új módosítást
2025 júniusának végétől ismét lehetőség nyílik a zártkerti ingatlanok művelés alóli egyszerűsített kivonására. Ez azért óriási segítség, mert a művelés alól kivett ingatlanokat sokkal könnyebb eladni. Sokan azonban félreértik ezt a lehetőséget.
Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere szerkesztőségünknek azt nyilatkozta, az elmúlt időszakban sokan keresték fel az önkormányzatot a zártkerti ingatlanokra vonatkozó módosítással kapcsolatban, azonban a polgármester kiemelte: ez nem jelent építési jogot, ha addig nem volt.
Sokan félreértik a zártkerti ingatlanokra vonatkozó új módosítást
A kertes mezőgazdasági területeken megvan a helyi építési szabályzatokban szabva – mely a Balaton-törvényből ered – a beépítés lehetősége. Ennek több feltétele is van, például a minimális telekméret. Amennyiben ez nincs meg, a telek továbbra sem beépíthető. Hebling Zsolt azt is elmondta, hogy amennyiben kivonatják a telket a művelődési ágból, melyen nincsen építmény, telekadó-kötelessé válik az ingatlan. A polgármester szerint pozitív a változás, de fel kell hívni a figyelmet, hogy a módosítás által sem fog beépíthetővé válni a telek.
Bombahírt kaptak a zártkerti ingatlanok tulajdonosai, sok éve vártak erre