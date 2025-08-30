Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere szerkesztőségünknek azt nyilatkozta, az elmúlt időszakban sokan keresték fel az önkormányzatot a zártkerti ingatlanokra vonatkozó módosítással kapcsolatban, azonban a polgármester kiemelte: ez nem jelent építési jogot, ha addig nem volt.

Fotó: MW-archív

Sokan félreértik a zártkerti ingatlanokra vonatkozó új módosítást

A kertes mezőgazdasági területeken megvan a helyi építési szabályzatokban szabva – mely a Balaton-törvényből ered – a beépítés lehetősége. Ennek több feltétele is van, például a minimális telekméret. Amennyiben ez nincs meg, a telek továbbra sem beépíthető. Hebling Zsolt azt is elmondta, hogy amennyiben kivonatják a telket a művelődési ágból, melyen nincsen építmény, telekadó-kötelessé válik az ingatlan. A polgármester szerint pozitív a változás, de fel kell hívni a figyelmet, hogy a módosítás által sem fog beépíthetővé válni a telek.