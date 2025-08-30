augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Művelés alóli kivonás

49 perce

Sokan félreértik a zártkerti ingatlanokra vonatkozó új módosítást

Címkék#zártkerti#Alsóörs#szabályzat

2025 júniusának végétől ismét lehetőség nyílik a zártkerti ingatlanok művelés alóli egyszerűsített kivonására. Ez azért óriási segítség, mert a művelés alól kivett ingatlanokat sokkal könnyebb eladni. Sokan azonban félreértik ezt a lehetőséget.

Szilas Lilla

Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere szerkesztőségünknek azt nyilatkozta, az elmúlt időszakban sokan keresték fel az önkormányzatot a zártkerti ingatlanokra vonatkozó módosítással kapcsolatban, azonban a polgármester kiemelte: ez nem jelent építési jogot, ha addig nem volt.

A zártkerti ingatlanokra vonatkozó módosítás nem jelent építési jogot, ha addig nem volt
A zártkerti ingatlanokra vonatkozó módosítás nem jelent építési jogot, ha addig nem volt ott ház, ezután sem építhető
Fotó: MW-archív

Sokan félreértik a zártkerti ingatlanokra vonatkozó új módosítást

A kertes mezőgazdasági területeken megvan a helyi építési szabályzatokban szabva – mely a Balaton-törvényből ered – a beépítés lehetősége. Ennek több feltétele is van, például a minimális telekméret. Amennyiben ez nincs meg, a telek továbbra sem beépíthető. Hebling Zsolt azt is elmondta, hogy amennyiben kivonatják a telket a művelődési ágból, melyen nincsen építmény, telekadó-kötelessé válik az ingatlan. A polgármester szerint pozitív a változás, de fel kell hívni a figyelmet, hogy a módosítás által sem fog beépíthetővé válni a telek. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu