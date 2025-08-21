augusztus 21., csütörtök

Hobbi és küldetés

Többgenerációs örömzene – Újra színpadon az Erkel Ferenc Fúvószenekar (+ videó)

A régi tagok és fiatal zenészek összefogása bizonyítja: a közösségi zenélés ereje ma is képes új fejezetet nyitni. Három éve éledt újjá főnixmadárként a veszprémi Erkel Ferenc Fúvószenekar, amely azóta a város kulturális életének nélkülözhetetlen szereplőjévé vált, erről beszélgettünk Sas Tibor elnökségi taggal és a zenekar fő szervezőjével.

Csizi Péter

Az Erkel Ferenc Fúvószenekar története az 1970-es években kezdődött, és egészen 1989-ig meghatározó szereplője volt Veszprém kulturális életének. A hagyomány azonban nem veszett el: a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program új lehetőséget teremtett az Erkel újjáélesztésére.
„Felmerült az ötlet, hogy ha van rá igény, fel kellene éleszteni a zenekart” – idézte fel azt az időszakot beszélgetőpartnerem. A város és a Csermák Antal Zeneiskola támogatásával hirdették meg a toborzást. Tv-riportok, hirdetések és egy e-mail cím elég volt, hogy sokan jelezzék: szívesen csatlakoznának a kezdeményezéshez.

Két éve újra szól Veszprémben az Erkel Ferenc Fúvószenekar, az Utcazene fesztiválon is képviseltették magukat
 Veszprémben az Erkel Ferenc Fúvószenekar, akik az idei utcazene-fesztiválon is képviseltették magukat
Fotó: Sas Tibor

Az Erkel zenekar új korszakot nyitott

Külön öröm volt, hogy az egykori zenészek közül is többen visszatértek, és magukkal hozták régi társaikat. „Ők aztán körbetrombitálták a régi gárdát” – mesélte a főszervező. A folyamatban a család is kulcsszerepet játszott: sokan gyermekeiket is bevonták, így a fiatalabb korosztály is csatlakozott. A zenekar ma igazi keresztmetszete a társadalomnak: általános iskolásoktól a nyugdíjasokig, katonától a pedagógusig sokféle hivatás képviselteti magát.

A közösség motorjai, elengedhetetlen a szerepvállalás

A zenekar indulásánál mindenki igyekezett kivenni a részét a munkából. Emlékezetes maradt például a „kottarendező nap”, amelyen szinte teljes létszámmal vettek részt. Kiemelkedő szerepet játszott Uher Bertalan, a zeneiskola igazgatója, aki biztosította a próbatermet, segített a pályázatokban és irányította az indulást. A vezetés azonban hamar önálló kezekbe került: így lett elnök asszony Imreh-Nagy Annamária, akit egy ötfős vezetői csapat segít.
„Nálunk mindenkinek van feladata. Ki programokat szervez, ki a kottákat rendezi, más a szállítást intézi. A dobfelszerelést, kottaállványokat bizony saját autókkal visszük” – emelte ki az együttes elnökségi tagja.

A kottarendező nap jeles esemény volt a régi-új formáció számára
Fotó: Sas Tibor

Új karmester, új lendület

Az első években Zeitler Dénes vezette a zenekart, aki az ifjúsági fúvósok éléről érkezett. 2025 májusa óta Hajmann Péter a karmester, aki díjazás nélkül, puszta lelkesedésből vállalta a feladatot. „Nagy megelégedésünkre vezeti a csapatot” – hangzott büszkén az értékelés.

Áldozatvállalás és összetartás

A zenekar amatőr alapon működik, így a tagoknak sokszor saját idejüket és anyagi forrásaikat kell áldozniuk. A VKF 2023 támogatása ugyan segítette az indulást, de mára egy alapítványt is létrehoztak, hogy hivatalosan kezelhessék a bevételeket és pályázatokat. „Sajnos több pályázatunk fedezet hiányában elbukott, így végül mi magunk dobtuk össze a kezdőtőkét” – vallották be. A közösség azonban nem tört meg: ha fellépés van, mindenki összefog, autókkal, hangszerrel, kottaállvánnyal együtt indulnak. „Aki itt zenél, az tényleg a zene szeretetéből van közöttünk” – fogalmaztak.

Veszprém tárt karokkal fogadta a zenekart

Az elmúlt két évben a zenekar látványosan beépült Veszprém kulturális életébe. Rendszeres fellépői a Gizella-napi ünnepségeknek, a zene világnapjának, a kertkávézók programjainak, a karácsonyi koncertsorozatnak, és nagy sikerrel játszanak immár harmadik éve a Veszprémi Utcazene Fesztiválon is. A környező településekre és a Balaton-parti falunapokra rendszeresen hívják őket.

A legközelebbi fellépésük augusztus 22-én lesz a Kiskuti Csárdánál, ahol jótékonysági koncertet adnak, másnap pedig ismét a kertkávézók egyik eseményén muzsikálnak.

Visszatért a színpadra az Erkel Fúvószenekar – közösség és zene szeretete tartja össze a csapatot
Fotó: Sas Tibor

Tervek és álmok

A zenekar a jövőre nézve is tele van ötletekkel. Idén nyáron részt vettek egy szentgotthárdi fúvósfesztiválon, amely új célt adott: saját fesztivál szervezését. „Szeretnénk a Balatonakali Strand-Holiday kempingben hasonló rendezvényt létrehozni. Még az elején járunk, de nem adjuk fel” – osztotta meg terveiket a jövőre nézve Sas Tibor.

Nyitott kapuk a fiatalok előtt

Az Erkel Ferenc Fúvószenekar folyamatosan várja az új tagokat. A zenekar jelmondata mindent elárul:

Érezd jól magad velünk.

„Itt nincs dorgálás, ha félrefújsz. Barátságos csapatban örömzenét játszunk, csak azt, amit te is szívesen muzsikálsz” – hangsúlyozzák. A cél az, hogy a veszprémi fiatal zenészek ne csak más városok zenekarait erősítsék, hanem saját közösségükben is megtalálják a helyüket.

 

 

