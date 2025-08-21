Többgenerációs örömzene – Újra színpadon az Erkel Ferenc Fúvószenekar (+ videó)

Az Erkel Ferenc Fúvószenekar története az 1970-es években kezdődött, és egészen 1989-ig meghatározó szereplője volt Veszprém kulturális életének. A hagyomány azonban nem veszett el: a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program új lehetőséget teremtett az Erkel újjáélesztésére.

„Felmerült az ötlet, hogy ha van rá igény, fel kellene éleszteni a zenekart” – idézte fel azt az időszakot beszélgetőpartnerem. A város és a Csermák Antal Zeneiskola támogatásával hirdették meg a toborzást. Tv-riportok, hirdetések és egy e-mail cím elég volt, hogy sokan jelezzék: szívesen csatlakoznának a kezdeményezéshez.

Veszprémben az Erkel Ferenc Fúvószenekar, akik az idei utcazene-fesztiválon is képviseltették magukat

Fotó: Sas Tibor

Az Erkel zenekar új korszakot nyitott

Külön öröm volt, hogy az egykori zenészek közül is többen visszatértek, és magukkal hozták régi társaikat. „Ők aztán körbetrombitálták a régi gárdát” – mesélte a főszervező. A folyamatban a család is kulcsszerepet játszott: sokan gyermekeiket is bevonták, így a fiatalabb korosztály is csatlakozott. A zenekar ma igazi keresztmetszete a társadalomnak: általános iskolásoktól a nyugdíjasokig, katonától a pedagógusig sokféle hivatás képviselteti magát.

A közösség motorjai, elengedhetetlen a szerepvállalás

A zenekar indulásánál mindenki igyekezett kivenni a részét a munkából. Emlékezetes maradt például a „kottarendező nap”, amelyen szinte teljes létszámmal vettek részt. Kiemelkedő szerepet játszott Uher Bertalan, a zeneiskola igazgatója, aki biztosította a próbatermet, segített a pályázatokban és irányította az indulást. A vezetés azonban hamar önálló kezekbe került: így lett elnök asszony Imreh-Nagy Annamária, akit egy ötfős vezetői csapat segít.

„Nálunk mindenkinek van feladata. Ki programokat szervez, ki a kottákat rendezi, más a szállítást intézi. A dobfelszerelést, kottaállványokat bizony saját autókkal visszük” – emelte ki az együttes elnökségi tagja.

A kottarendező nap jeles esemény volt a régi-új formáció számára

Fotó: Sas Tibor

Új karmester, új lendület

Az első években Zeitler Dénes vezette a zenekart, aki az ifjúsági fúvósok éléről érkezett. 2025 májusa óta Hajmann Péter a karmester, aki díjazás nélkül, puszta lelkesedésből vállalta a feladatot. „Nagy megelégedésünkre vezeti a csapatot” – hangzott büszkén az értékelés.