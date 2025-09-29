szeptember 29., hétfő

Halászkápolna

36 perce

A 40 halász legendája, akiket Szent Mihály mentett meg

Címkék#Balaton#halász#Szent Mihály

Magyarország egyetlen halászkápolnája a vonyarcvashegyi Szent Mihály dombon 40 halász csodálatos megmenekülésének állít emléket.

Szilas Lilla

Forró és száraz volt a nyár, a földek alig hoztak termést. A gyümölcsfákat férgek és betegségek támadták meg, az állatok pedig soványan tengődtek az ólakban. Februárra a legtöbb vonyarci család éléskamrája teljesen kiürült. A gyerekek éhesen sírtak, az asszonyok pedig tehetetlenül zokogtak, mert nem tudtak ételt adni nekik. A férfiak sem bírták nézni családjuk szenvedését, szégyenkezve, tehetetlenül menekültek a házakból. A kevés megmaradt termést be kellett szolgáltatni a földesúrnak, és még a Balaton is szűkösen adta a halat - írja a minavidi.hu a 40 halász legendájáról. 

A kápolna 40 halász csodálatos megmenekülésének állít emléket
A kápolna 40 halász csodálatos megmenekülésének állít emléket
Fotó: minavidi.hu

A balatoni legenda szerint a halászok nap mint nap a parton jártak, figyelték a jeget: elég erős-e már, hogy rámerészkedjenek. De a tél enyhe volt, így csak reménytelenül vártak tovább. Szerszámaik rég készen álltak, a hálókat megjavították, az eszközöket megtisztították, de a csónakokat már nem tudták vízre bocsátani, a jég pedig túl vékony volt. Esténként csalódottan tértek haza.

Február végén aztán beköszöntött a kemény hideg, és a jég vastagodni kezdett. Egy csütörtöki napon a halászbokor gazdája úgy döntött: eljött az idő, indulhatnak! Az egész falu izgatottan készült, mindenki szaladt, segített, a remény újraéledt.

A 40 halász legendája: a halászok a Balaton jegén ragadtak

Negyvenhatan indultak el a jégre. Bár gyengék és éhesek voltak, új erővel láttak munkához. Vágták a jeget, engedték a hálókat, és a Balaton most bőséges zsákmánnyal ajándékozta meg őket.

Ám amikor kifelé indultak, hirtelen rettentő hang hasított a levegőbe. A jég meghasadt, a szél feltámadt, és vihar csapott le. A halászok két jégtáblán rekedtek. A kisebb tábla hat emberrel elsodródott, és hiába próbálták megmenteni őket, már csak segélykiáltásaikat hallották. A nagyobb jégtáblán negyvenen álltak, de az is kezdett leválni, és a szél sodorta őket a mély víz felé.

Megszólaltak a harangok Vonyarcon, majd feleltek rá a szomszéd falvak harangjai is: menteni kell! Az emberek köteleket, csáklyákat ragadtak, de a partról látták, hogy nincs mit tenni – csak az ima segíthet. A falu népe térdre borult, és a plébános vezetésével Szent Mihályhoz könyörgött.

Szent Mihály meghallgatta könyörgésüket

Közben a halászok a jégtáblán kétségbeesetten küzdöttek, de minden erejük kevésnek bizonyult. A parton az asszonyok száraz szemmel álltak – már nem maradt könnyük. Valaki tüzet gyújtott, és a lobogó láng reményt adott a vízen sodródóknak.

A plébános hangja erősebben csengett, mint valaha: könyörgött Szent Mihály arkangyalhoz, hogy oltalmazza meg a halászokat. Ekkor megtörtént a csoda: a felhők szétnyíltak, fény ragyogta be a Balatont, a szél pedig irányt váltott, és lassan a part felé sodorta vissza a negyven embert.

– Az Úr meghallgatta imáinkat! – kiáltotta a plébános.
– Szent Mihály volt, láttam őt a fényben! – szólalt meg egy asszony.

A halászok megmenekültek, családjuk sírva ölelte őket, gyermekeik a nyakukba kapaszkodtak. A vonyarciak hálából kápolnát építettek a Szent Mihály-dombon - olvasható a minavidi.hu-n. 

 

 

