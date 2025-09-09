szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro

39 perce

Ilyen éjszakai élet volt a 90-es években (galéria)

Címkék#I Befordulni Tilos Party#90-es évek#buli

A veszprémi The Buttholes archívumában ezúttal az I. Befordulni Tilos Party-ról találtunk képeket, amit Vörösberényben rendeztek meg.

Veol.hu

A 90-es éveknek megvolt a maguk varázsa. Nem volt még okostelefon, nem volt állandó online jelenlét, mindenki „élőben” élt, és ettől lett igazán más a hangulat. Az előadók hangszereken zenéltek, nem a DJ pulton, a közönség pedig megélte a pillanatot és nem rögzítette a telefonjával. 

A 90-es években még mindenki „élőben” élte meg az eseményeket
A 90-es években még mindenki „élőben” élte meg az eseményeket
Fotó: A veszprémi The Buttholes archívuma

A kultúrházban, garázsokban vagy épp valaki udvarán tartott összejövetelek tele voltak élettel. A villogó diszkófények, a füstgép ködében táncoló fiatalok, a hangos nevetések és az, hogy mindenki ismerte egymást, különleges közösségi élményt adott.

A 90-es évek a szabadságról szólt

A bulik nem a luxusról szóltak, hanem arról, hogy együtt legyünk: beszélgetések hajnalig, titkos szerelmek a kert végében, közös cigarettázás a padon, és az a fajta szabadságérzés, amit csak a fiatalság és a ’90-es évek naivitása adhatott.

Ilyen éjszakai élet volt a 90-es években

Fotók: A veszprémi The Buttholes archívuma

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu