Ilyen éjszakai élet volt a 90-es években (galéria)
A veszprémi The Buttholes archívumában ezúttal az I. Befordulni Tilos Party-ról találtunk képeket, amit Vörösberényben rendeztek meg.
A 90-es éveknek megvolt a maguk varázsa. Nem volt még okostelefon, nem volt állandó online jelenlét, mindenki „élőben” élt, és ettől lett igazán más a hangulat. Az előadók hangszereken zenéltek, nem a DJ pulton, a közönség pedig megélte a pillanatot és nem rögzítette a telefonjával.
A kultúrházban, garázsokban vagy épp valaki udvarán tartott összejövetelek tele voltak élettel. A villogó diszkófények, a füstgép ködében táncoló fiatalok, a hangos nevetések és az, hogy mindenki ismerte egymást, különleges közösségi élményt adott.
A 90-es évek a szabadságról szólt
A bulik nem a luxusról szóltak, hanem arról, hogy együtt legyünk: beszélgetések hajnalig, titkos szerelmek a kert végében, közös cigarettázás a padon, és az a fajta szabadságérzés, amit csak a fiatalság és a ’90-es évek naivitása adhatott.
Fotók: A veszprémi The Buttholes archívuma
