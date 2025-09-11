Lángoló tornyok, gyászoló világ – Megtorlás és összeesküvés-elméletek 9/11 évfordulóján (+ videó)

A 2000-es évek fordulójára már ismert volt az al-Káida (angolban al-Qaeda) nevű szélsőséges szervezet. Vezetőjük, Oszáma bin Láden a Közel-Keleten és Afganisztánban építette fel terrorszervezetét. Az Egyesült Államok többször figyelmeztetést kapott hírszerző csatornákon, hogy merénylet készülhet, de a támadás pontos módjáról és idejéről senki nem tudott biztosat, aztán eljött 9/11, ami sokkolta az egész világot.

A rengeteg ikonikussá vált 9/11-es kép egyike: hatalmas lyuk tátong az egyik torony oldalán

Fotó: Spencer Platt/Getty Images

A World Trade Center tragédiája, megbénult a világ a 9/11 alatt

Szeptember 11-én négy utasszállító repülőt térítettek el terroristák. Kettő becsapódott a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba, amelyek órák alatt összeomlottak. A harmadik a Pentagonba csapódott, a negyedik Pennsylvaniában zuhant le, mert az utasok megakadályozták a merénylők tervét. Több mint háromezer ember vesztette életét – ez volt a modern kor legnagyobb terrortámadása. A világsajtót percek alatt körbejárták a helyszínen készült anyagok, ahogy a toronyban rekedtek kétségbeesetten próbáltak menekülni, majd a két torony szinte maga alá temette az alatta elterülő utcákat és embereket.

Azonnal elindult a nyomozás, miközben Amerika nehezen ocsúdott fel

A támadások után az FBI, a CIA és számos nemzetközi hírszerzés összefogott. Gyorsan bebizonyosodott, hogy az akciót az al-Káida hajtotta végre, többnyire szaúdi származású elkövetőkkel. Az Egyesült Államok kormánya kimondta: a támadás hadüzenet volt, amely katonai választ igényel, ezzel párhuzamosan pedig megindult a mozgósítás.

Ez volt az a pillanat, amikor igazi hajtóvadászat kezdődött bin Láden ellen

Fotó: Reuters/Russell Boyce

Azonnali következmények, szigorú intézkedések és nemzetközi visszhangok

Az USA biztonsági rendszerei gyökeresen átalakultak. Megszületett a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security), szigorodtak a repülőtéri ellenőrzések, a világ számos országában bevezették a terrorellenes törvényeket. Az Egyesült Államok 2001 októberében megtámadta Afganisztánt, ahol a tálibok menedéket adtak bin Ládennek. A világ országai döbbenten figyelték az eseményeket. A nemzetközi közösség szolidaritásáról biztosította az Egyesült Államokat. Európa több nagyvárosában gyertyagyújtások, megemlékezések zajlottak, és sok helyen fokozták a biztonsági intézkedéseket.