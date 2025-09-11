51 perce
Lángoló tornyok, gyászoló világ – Megtorlás és összeesküvés-elméletek 9/11 évfordulóján (+ videó)
2001. szeptember 11. örökre bevésődött a világtörténelembe. A terrortámadás nemcsak New Yorkot döntötte romba, hanem új korszakot nyitott a biztonságpolitikában és a globális háborúk sorában. A megtorlás borítékolható volt a köznyelvben csak 9/11 néven elhíresült terrorcselekmény után, amelyről a korabeli Napló is a címlapján tudósított.
A 2000-es évek fordulójára már ismert volt az al-Káida (angolban al-Qaeda) nevű szélsőséges szervezet. Vezetőjük, Oszáma bin Láden a Közel-Keleten és Afganisztánban építette fel terrorszervezetét. Az Egyesült Államok többször figyelmeztetést kapott hírszerző csatornákon, hogy merénylet készülhet, de a támadás pontos módjáról és idejéről senki nem tudott biztosat, aztán eljött 9/11, ami sokkolta az egész világot.
A World Trade Center tragédiája, megbénult a világ a 9/11 alatt
Szeptember 11-én négy utasszállító repülőt térítettek el terroristák. Kettő becsapódott a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba, amelyek órák alatt összeomlottak. A harmadik a Pentagonba csapódott, a negyedik Pennsylvaniában zuhant le, mert az utasok megakadályozták a merénylők tervét. Több mint háromezer ember vesztette életét – ez volt a modern kor legnagyobb terrortámadása. A világsajtót percek alatt körbejárták a helyszínen készült anyagok, ahogy a toronyban rekedtek kétségbeesetten próbáltak menekülni, majd a két torony szinte maga alá temette az alatta elterülő utcákat és embereket.
Azonnal elindult a nyomozás, miközben Amerika nehezen ocsúdott fel
A támadások után az FBI, a CIA és számos nemzetközi hírszerzés összefogott. Gyorsan bebizonyosodott, hogy az akciót az al-Káida hajtotta végre, többnyire szaúdi származású elkövetőkkel. Az Egyesült Államok kormánya kimondta: a támadás hadüzenet volt, amely katonai választ igényel, ezzel párhuzamosan pedig megindult a mozgósítás.
Azonnali következmények, szigorú intézkedések és nemzetközi visszhangok
Az USA biztonsági rendszerei gyökeresen átalakultak. Megszületett a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security), szigorodtak a repülőtéri ellenőrzések, a világ számos országában bevezették a terrorellenes törvényeket. Az Egyesült Államok 2001 októberében megtámadta Afganisztánt, ahol a tálibok menedéket adtak bin Ládennek. A világ országai döbbenten figyelték az eseményeket. A nemzetközi közösség szolidaritásáról biztosította az Egyesült Államokat. Európa több nagyvárosában gyertyagyújtások, megemlékezések zajlottak, és sok helyen fokozták a biztonsági intézkedéseket.
Még aznap megszólalt a magyar kormány
Orbán Viktor miniszterelnök részvétét fejezte ki az Egyesült Államoknak, hazánk NATO-szövetségesként szolidaritást vállalt. Az MTI már a támadás napján folyamatosan küldte az anyagokat, több munkatársuk New Yorkban tartózkodott, és ők első kézből tudósítottak. A Veszprém Megyei Napló természetesen megszólaltatta az utca emberét is. Egy helyi lakos akkor így nyilatkozott:
Nagyon megdöbbentett, amiről most tájékoztattak engem, szinte el sem hiszem. Biztos vagyok benne, hogy a merénylők ellen fel fog lépni az Egyesült Államok, ha kell, katonailag is. Nagyon valószínű, hogy gazdasági változások is várhatók, teljesen tönkre fogják tenni azt, aki ezt tette. Remélem, hamar kiderítik, hogy kik azok.
Az olvasói visszhang 911 kapcsán összhangban volt a közvélekedéssel: a félelem és a megdöbbenés mellett sokan az amerikai megtorlást várták.
Háború és újjáépítés összhangban – két szálon futottak az események
- 2002: A Ground Zero területének megtisztítása.
- 2001. október: Afganisztán elleni hadművelet a tálibok és az al-Káida ellen.
- 2003: Irak megszállása, Szaddám Huszein rendszerének megdöntése.
- 2006: Elkezdődött a Freedom Tower, későbbi One World Trade Center építése.
- 2010-es évek: Folyamatos terrorellenes műveletek, dróntámadások.
- 2011: 9/11 Memorial átadása a tizedik évfordulón.
- 2011. május: Oszáma bin Láden likvidálása pakisztáni rejtekhelyén.
- 2014: Megnyílt a One World Trade Center, az új New York-i szimbólum.
- 2021: Az USA kivonulása Afganisztánból, a tálibok visszatérése a hatalomba.
Ez a párhuzam mutatja: míg New Yorkban újjászületett a WTC, az Egyesült Államok katonailag a Közel-Keleten vívta saját, hosszú és költséges háborúját.
Magyar búzamező a tornyok árnyékában
Szeptember 11. emléke ma is élénken hat a világra. Az USA továbbra is kiemelt célpontja a terrorellenes politikának, a repülőtéri szigorítások, a megfigyelési rendszerek és a geopolitikai döntések mind innen erednek. Az évforduló egyszerre gyásznap és figyelmeztetés: a terrorizmus elleni küzdelem soha nem ér véget.
A tragédia örökségéhez egy magyar származású művész is kapcsolódik: Agnes Denes 1982-ben az ikertornyok tövében kéthektárnyi búzamezőt ültetett, jelezve, hogy a természet és az élet értékei erősebb üzenetet hordoznak a betonfalaknál. Bár a Ground Zero emlékhelyén nem valósult meg újra ez az installáció, Michael Arad tervezőt inspirálta a látvány, és így Denes életigenlő szimbóluma közvetve a 9/11 Memorial koncepciójában is tovább él.
Összegyűjtöttük a 9/11-hez kapcsolódó legismertebb összeesküvés-elméleteket. Ezek nem bizonyítottak, de sokszor keringenek a közbeszédben, dokumentumfilmekben és internetes fórumokon:
- Controlled demolition elmélet – az ikertornyokat nem a repülők és a tűz, hanem előre beépített robbanószerkezetek döntötték le.
- WTC 7 összeomlása – a harmadik torony (World Trade Center 7) is összedőlt, pedig nem csapódott bele repülő; sokan ezt mesterséges bontásnak tartják.
- Pentagon-szkepszis – egyesek szerint nem utasszállító gép csapódott a Pentagonba, hanem rakéta vagy kisebb katonai gép.
- Stand down order – az amerikai kormány tudott a támadásról, de szándékosan nem akadályozta meg (például a légvédelem nem avatkozott közbe).
- Inside job teória – a támadást részben vagy egészben amerikai belső erők szervezték, hogy ürügyet teremtsenek háborúkra (Afganisztán, Irak) és a szabadságjogok szigorítására.
- Pénzügyi előjelek – szokatlan részvény- és biztosítási ügyletek történtek a támadás előtt, amit sokan előzetes tudás bizonyítékaként emlegetnek.
- Izraeli/Moszad-elmélet – egyes teóriák szerint izraeli titkosszolgálati háttér volt, célzott amerikai–izraeli érdekek előmozdítása miatt (szélsőséges, bizonyítatlan állítás).
- Oszáma bin Láden „bűnbakká” tétele – vannak, akik szerint bin Láden nem állt közvetlenül a támadás mögött, csak rásütötték a felelősséget.
- Hangfelvételek és mobiltelefon-hívások hitelessége – kételkedők szerint a repülőgépekről érkező utolsó hívásokat technikailag nem lehetett volna leadni a levegőből 2001-ben.
- Geopolitikai célok – a támadás ürügyként szolgált az USA számára a Közel-Kelet katonai megszállására és olajérdekek biztosítására.
Ezeket sokszor filmekben (Loose Change), könyvekben és alternatív médiában terjesztették, de a hivatalos vizsgálatok és a tudományos közösség nem támasztja alá őket!
A bakonyi égbolt legendája támadóállásban őrzi Veszprémet: a híres MI-24 igaz történeteA támadásra kész Mi-24 harci helikopter nem csupán egy emlékmű, hanem tisztelgés a legendás 87. Bakony Harci Helikopter Ezred katonái előtt.
Afganisztántól a Balkánig: a Mi–24-es harci helikopter véres öröksége