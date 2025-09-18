szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ajka

48 perce

A környezetükért tekertek (videó)

Címkék#rendezvény#kerékpárút#Ajka Városi Óvoda Zöldikék Intézményegység#kisgyerek

A közelmúltban átadott új kerékpárúton tettek meg egy kört az Ajka Városi Óvoda Zöldikék Intézményegysége kicsinyei óvodapedagógusaikkal, szüleikkel, testvéreikkel az Európai Mobilitási Hét alkalmából szeptember 17-én.

Tisler Anna
A környezetükért tekertek (videó)

A 24 kerékpáros, 10 motoros, 15 futóbiciklis és 30 gyalogos kisgyermek egymást követve tette meg a távot a napsütésben. Az intézmény negyedik éve szervezte meg ezt a programot. Marton Lívia igazgatóhelyettestől megtudtuk, a rendezvény az óvoda fennállása 50 éves évfordulójára szervezett ünnepségsorozat első része volt. 

A kerékpárosokhoz szülők, testvérek is csatlakoztak
Fotó: Tisler Anna

A környezetbarát közlekedési módokkal, a fenntarthatósággal rendszeresen foglalkoznak az óvodában, ez örökös zöld óvodaként hangsúlyosan szerepel a programjukban. A mostani nevelési évben csatlakoztak a Biztonságos Óvoda Kupa országos vetélkedőre, az első feladatot, a témakörben egy műalkotás készítését, már meg is oldották. Ugyancsak szeptembertől csatlakoztak a Boldog óvoda országos hálózathoz. A jubileumhoz számos más program kapcsolódik, már készülnek a gálaműsorra, amelyet december 12-én tartanak, ez lesz a záró esemény. Az ünnepségre várják az egykori Zöldikék óvodásokat és a volt dolgozókat is. 

Videón a kerékpározás kezdeti szakasza.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu