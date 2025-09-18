A környezetükért tekertek (videó)

A 24 kerékpáros, 10 motoros, 15 futóbiciklis és 30 gyalogos kisgyermek egymást követve tette meg a távot a napsütésben. Az intézmény negyedik éve szervezte meg ezt a programot. Marton Lívia igazgatóhelyettestől megtudtuk, a rendezvény az óvoda fennállása 50 éves évfordulójára szervezett ünnepségsorozat első része volt.

A kerékpárosokhoz szülők, testvérek is csatlakoztak

Fotó: Tisler Anna

A környezetbarát közlekedési módokkal, a fenntarthatósággal rendszeresen foglalkoznak az óvodában, ez örökös zöld óvodaként hangsúlyosan szerepel a programjukban. A mostani nevelési évben csatlakoztak a Biztonságos Óvoda Kupa országos vetélkedőre, az első feladatot, a témakörben egy műalkotás készítését, már meg is oldották. Ugyancsak szeptembertől csatlakoztak a Boldog óvoda országos hálózathoz. A jubileumhoz számos más program kapcsolódik, már készülnek a gálaműsorra, amelyet december 12-én tartanak, ez lesz a záró esemény. Az ünnepségre várják az egykori Zöldikék óvodásokat és a volt dolgozókat is.

Videón a kerékpározás kezdeti szakasza.