szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bányászat

1 órája

A szikragépet is kipróbálták

Címkék#bányászünnep#bányászat történet#bányász

Sok érdekes információ hangzott el a Kutatók éjszakáján az ajkai Bányászati Múzeumban. Horváth Károly, a kiállítóhely szakmai vezetője, nyugalmazott bányagépész-mérnök a bánya világításának történetéről, míg Gulyás Péter geológus az ajkait elnevezésű borostyánokban fellelt csaknem 500, eddig ismeretlen állatfajról tartott előadást pénteken délután.

Tisler Anna

Horváth Károly a bánya világításának fejlődését bemutató kiállításon vezette végig az érdeklődőket, miközben elmondta, hogy az ember kezdetektől félt a sötétségtől, amelyben léte nem volt biztonságban. A bányaművelést nem lehetett sötétben végezni. Először mécsest használtak, a nyílt láng azonban balesetveszélyes volt. Később találták fel a szikragépet, amelyet folyamatosan hajtani kellett ahhoz, hogy szikrát bocsásson ki, ami néhány másodpercig biztosította a fényt. Később a Davy-lámpát használták erre a célra, majd pedig a karbidlámpát.

Horváth Károly a szikragéppel
Fotó: Tisler Anna

A kiállítás megtekintését követően az érdeklődők kipróbálhatták Horváth Károly segítségével a Szunyogh Gábor bányagépész-mérnök által készített szikragépet. Ezt követően a Kutatók éjszakáján Gulyás Péter bemutatta működés közben a karbidlámpát a Bányászati Múzeumban. Gulyás Péter a térségben fellelt őslénymaradványokról is beszélt a szép számú hallgatóságnak. A geológus előadásában elmondta, hogy a bányászat során sok borostyánt találtak, amelyek 85 millió évvel ezelőtt fenyőgyantából keletkeztek. A fennmaradt darabokból a tudomány fejlődésével egyre több állati maradványt lehetett felfedezni és kinyerni. A gyanta megfelelő kezelés nélkül a szabad levegőn elporlad, így mára már nagyon kevés ép ajkait (különleges borostyánféleség, a nem kristályos megjelenésű szerves ásványegyüttesek közé tartozó fosszilis ásvány) maradt fenn. Gulyás Péter több „világító” ásványt is bemutatott UV-fény alatt az érdeklődőknek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu