A szikragépet is kipróbálták

Horváth Károly a bánya világításának fejlődését bemutató kiállításon vezette végig az érdeklődőket, miközben elmondta, hogy az ember kezdetektől félt a sötétségtől, amelyben léte nem volt biztonságban. A bányaművelést nem lehetett sötétben végezni. Először mécsest használtak, a nyílt láng azonban balesetveszélyes volt. Később találták fel a szikragépet, amelyet folyamatosan hajtani kellett ahhoz, hogy szikrát bocsásson ki, ami néhány másodpercig biztosította a fényt. Később a Davy-lámpát használták erre a célra, majd pedig a karbidlámpát.

Horváth Károly a szikragéppel

Fotó: Tisler Anna

A kiállítás megtekintését követően az érdeklődők kipróbálhatták Horváth Károly segítségével a Szunyogh Gábor bányagépész-mérnök által készített szikragépet. Ezt követően a Kutatók éjszakáján Gulyás Péter bemutatta működés közben a karbidlámpát a Bányászati Múzeumban. Gulyás Péter a térségben fellelt őslénymaradványokról is beszélt a szép számú hallgatóságnak. A geológus előadásában elmondta, hogy a bányászat során sok borostyánt találtak, amelyek 85 millió évvel ezelőtt fenyőgyantából keletkeztek. A fennmaradt darabokból a tudomány fejlődésével egyre több állati maradványt lehetett felfedezni és kinyerni. A gyanta megfelelő kezelés nélkül a szabad levegőn elporlad, így mára már nagyon kevés ép ajkait (különleges borostyánféleség, a nem kristályos megjelenésű szerves ásványegyüttesek közé tartozó fosszilis ásvány) maradt fenn. Gulyás Péter több „világító” ásványt is bemutatott UV-fény alatt az érdeklődőknek.