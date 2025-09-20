A Vár uccától Párizsig

Szeptember 16.

Megjelent a Vár Ucca Műhely 89. száma. Magam úgy vagyok vele, hogy egyre jobban kedvelem, sőt szeretem Veszprémet. Ha városban élnék, hát ott szeretnék. Mert élhető. Átlátható, bebarangolható, szép és egyre inkább pezsgő kulturális, művészeti élet színtere és helyszíne. A Vár Ucca Műhely pedig a város irodalmi és művészeti lapja. Lokális és kitekintő. Kijjebb tekint az aktuális irodalmi sztárok, a kánon világánál, többek között ezért vagyok lelkes olvasója. Ismerős neveken túl számomra ismeretlen szerzőket, írókat, költőket fedezek fel rendre, nagyjából ebből a lapból tájékozódom a kortárs magyar irodalomról. Jó, tiszta forrás. A legfrissebb szám újfent erős és izgalmas és ismét tartogat felfedeznivalókat is. Például nem tudtam, hogy a nálam jó húsz évvel fiatalabb Varga Richárd történelem–magyar szakos tanár, zenész, slammer, költő, és hogy a vármegye egyik legfestőibb településén, Magyarpolányban él. Így aztán azt sem tudhattam, hogy járt a szívemhez igencsak közel álló Toszkánában, és ha már ott volt, fel is jegyezte az élményeit. Most viszont már Az idő múlásának szeretete (Toszkán útinapló) című írásának köszönhetően ezt is tudom. És úgy vagyok vele, hogy amennyiben Isten kegyelméből még egyszer (na jó, legyen többször) eljuthatok Olaszországba, magammal is viszem a naplóját a szokásos útikönyveken (ezek többnyire nem bédekkerek, hanem útleírások) kívül. Mert nagyszerű. Jóval közelebb áll hozzám, mint azok az egyébként többnyire szórakoztató könyvek, amelyekben gazdag amerikaiak csodálatos toszkán villákat vásárolnak, majd hosszasan vergődnek a lengyel kőművesekkel. Az is egy jó világ, de a Varga Richárdé meg szinte az enyém. A Vár Ucca Műhely mellett és közben Julia Child Életem Franciaországban című könyvét olvasom. Nehéz letenni.

Jellegzetes toszkán táj. A Vár Ucca Műhely legutóbbi számában Varga Richárd közölt útinaplót a közép-olaszországi tájegységről

Fotó: Getty Images

Julia Child nevét alighanem kevesen ismerik Magyarországon ahhoz képest, hogy ő volt a gasztronómia történetének egyik legszerethetőbb, legszínesebb egyénisége. Talán valamivel többen a Júlia és Júlia című filmből, amelyben Meryl Streep alakította a hősnőt, vagy a Julia című televíziós sorozatból. Pedig ő volt az első igazán ismert “tévés sztárszakács”, aki amerikai nők millióinak segített eligazodni a konyha útvesztőiben, és megírta A francia konyha művészete című, azóta már legendássá vált szakácskönyvét. Memoárja felettébb szórakoztató és tanulságos. 1948-ban érkezett férjével a háborútól még kissé zilált Párizsba. Korábban mindketten az OSS-nek (a CIA elődje) dolgoztak és Paul Childot is az amerikai kormány küldte Franciaországba, egyfajta kulturális és propagandatevékenység céljából. Julia viszont nem kényelmesedett el a focistafeleség szerepében, inkább megkezdte öldöklő küzdelmét a nyelvvel és a mártásokkal. Érdekes világ lehetett, amelyben nyugodtan el lehetett fogyasztani egy üveg bort az ebédhez, majd megismételni a mutatványt vacsoránál és utána autóba pattanni. Vagy nyafogni egy kicsit a pénzszűke miatt, de közben a legmenőbb éttermeket látogatni, húszéves vörösöket kóstolgatni (mármint borokat) és persze keresztül-kasul beutazni az országot, Itáliát és Angliát. Mindenesetre pompás kor- és körképet kapunk, amit ma már csak visszasírhatunk, de alighanem a franciák is így vannak ezzel.