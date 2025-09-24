1 órája
Adaptive Hussars Pápán: videón, fotókon a várost megszálló katonai helikopterek
Az Adaptive Hussars 2025 előre tervezett gyakorlat során a Magyar Honvédség áttelepüléseken keresztül teszteli azt a koncepciót, amely szerint az alakulatoknak az ország bármely pontján képesnek kell lenniük ellátni feladataikat. A napokban az MH Kiss József 86. Helikopterdandár települt át az MH 47. Bázisrepülőtérre, melynek keretében Pápán két helikoptert a civilek testközelből is megismerhettek, sőt a felszállást is megtekinthették.
A NATO-keretek között megszervezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat keretében a szolnoki helikopterdandár katonái Pápáról felszállva teljesítik kiképző repüléseiket és az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatban meghatározott feladataikat. Az egykor szebb napokat látott Vasas futballpályán szállt le egy H145M könnyű, többcélú katonai helikopter, valamint egy H225M nagy hatótávolságú taktikai katonai szállítóhelikopter.
Az Adaptive Hussars 2025 a tervek szerint zajlik
Simon Zsolt ezredes, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnok-helyettese elmondta: a gyakorlat része, hogy a szolnoki dandár légi járműveit áttelepítik egy másik repülőtérre – jelen esetben Pápára.
– Ilyen megmozdulás, amióta én a pályán vagyok, még nem volt: több mint 400 emberrel érkeztünk, és 26 légi járművet vontunk be ebbe – tájékoztatott a parancsnok-helyettes. – Két helikoptert tekinthettek meg az érdeklődők, amelyeket feladattól függően lehet átalakítani. Ezek bevethetők harci és támogató feladatokra, személy- és teherszállításra, sőt akár tűzoltásra, katasztrófavédelmi és mentési feladatokra is – tette hozzá Simon Zsolt. Kiemelte: a délután célja az volt, hogy a civilek testközelből is megismerhessék a dandár légi járműveit, és betekintést nyerjenek mindennapi munkájukba.
Az MH 47. Bázisrepülőtér logisztikai támogatást nyújt az MH Kiss József 86. Helikopterdandár részére, beleértve az elhelyezést, az étkeztetést, az üzemanyag-ellátást és a kiképzéshez szükséges háttér-infrastruktúra biztosítását.
Megszállták Pápát a katonai helikopterekFotók: Haraszti Gábor