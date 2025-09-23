szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hadgyakorlat

50 perce

Közlekedők, figyelem! Megnövekedett katonai forgalom várható az ADHU 25 alatt

Címkék#főút#ADHU25#Magyar Honvédség#autópálya#M7#gyakorlat

Szeptember 1-jén kezdődött az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely az idei év és a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség egyik legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. A gyakorlat negyedik hetében is fokozott közúti és légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásokra kell számítani az ország több pontján.

Veol.hu

A NATO-keretek között végrehajtott, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat során a katonai alakulatok áttelepülése, valamint az eszközátcsoportosítások jelentős forgalomnövekedést okoznak az autópályákon, autóutakon és a településeken. Mutatjuk az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat negyedik hetének várható katonai csapatmozgásait.

Mutatjuk az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat negyedik hetének várható katonai csapatmozgásait.
Mutatjuk az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat negyedik hetének várható katonai csapatmozgásait.
Forrás: honvedelem.hu

A szeptember 22. és 28. közötti időszakban a Magyar Honvédség erői és eszközei az ország több nagyvárosa között harcszerű menetet hajtanak végre. A katonai konvojokat – amelyek gépjárművekből és harcjárművekből állnak – esetenként a légierő forgószárnyas légi járművei is kísérik.

Fokozott katonai mozgások várhatók az ország útjain az Adaptive Hussars 2025 alatt

Tervezetten szeptember 23-án a késő délutáni órákban érkezik Magyarországra a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport részeként az ADHU25 gyakorlaton részt vevő török alegység konvoja. A többségében túlméretes katonai eszközöket szállító járművek az M5–M0–M7 autópályán közlekednek, majd Kecskemét közelében az 54-es és 5-ös főutakon, érintve Lajosmizse, Táborfalva és Örkény településeket, végül Litérnél a 710-es főút, a 72-es főút és a 8-as főút használatával érkeznek meg Veszprém-Újmajorba.

Az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred szeptember 25-én, a késő esti órákban katonai rendész felvezetéssel technikai eszközátcsoportosítást hajt végre a Várpalota nullponti lőtér–Gyulafirátót–Veszprém–Székesfehérvár–Hajdúhadház útvonalon. Ezenkívül szeptember 25. és 27. között napközben több hullámban katonai gépjárművekből álló menetoszlopok indulnak a Szentes laktanya–Kunszentmárton–Martfű útvonalon.

Szeptember 26-27-én az MH 1. Tűzszerész és Folyamőrezred 1 db folyami naszád és 1 db járőr hajóját tréleren csoportosítja át az MH Hadikikötőből a Budapest–M0–M5–Szeged, Medencés kikötő útvonalon. Az üres trélerek az éjszakai órákban visszakerülnek Budapestre.

Továbbá szeptember 27-28. között katonai konvojok közlekednek Kecskemét és Győr között a Kecskemét–445. sz. út–M5–M0–M1–M19 útvonalon.

A katonai eszközöket szállító járművek miatt az érintett útvonalakon fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség. A menetoszlopok mérete és haladási módja eltér a megszokott közúti közlekedéstől, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai konvojokba való behajtás veszélyes és tilos.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu