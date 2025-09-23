Közlekedők, figyelem! Megnövekedett katonai forgalom várható az ADHU 25 alatt

A NATO-keretek között végrehajtott, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat során a katonai alakulatok áttelepülése, valamint az eszközátcsoportosítások jelentős forgalomnövekedést okoznak az autópályákon, autóutakon és a településeken. Mutatjuk az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat negyedik hetének várható katonai csapatmozgásait.

Mutatjuk az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat negyedik hetének várható katonai csapatmozgásait.

Forrás: honvedelem.hu

A szeptember 22. és 28. közötti időszakban a Magyar Honvédség erői és eszközei az ország több nagyvárosa között harcszerű menetet hajtanak végre. A katonai konvojokat – amelyek gépjárművekből és harcjárművekből állnak – esetenként a légierő forgószárnyas légi járművei is kísérik.

Fokozott katonai mozgások várhatók az ország útjain az Adaptive Hussars 2025 alatt

Tervezetten szeptember 23-án a késő délutáni órákban érkezik Magyarországra a NATO Előretolt Szárazföldi Többnemzeti Harccsoport részeként az ADHU25 gyakorlaton részt vevő török alegység konvoja. A többségében túlméretes katonai eszközöket szállító járművek az M5–M0–M7 autópályán közlekednek, majd Kecskemét közelében az 54-es és 5-ös főutakon, érintve Lajosmizse, Táborfalva és Örkény településeket, végül Litérnél a 710-es főút, a 72-es főút és a 8-as főút használatával érkeznek meg Veszprém-Újmajorba.

Az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred szeptember 25-én, a késő esti órákban katonai rendész felvezetéssel technikai eszközátcsoportosítást hajt végre a Várpalota nullponti lőtér–Gyulafirátót–Veszprém–Székesfehérvár–Hajdúhadház útvonalon. Ezenkívül szeptember 25. és 27. között napközben több hullámban katonai gépjárművekből álló menetoszlopok indulnak a Szentes laktanya–Kunszentmárton–Martfű útvonalon.

Szeptember 26-27-én az MH 1. Tűzszerész és Folyamőrezred 1 db folyami naszád és 1 db járőr hajóját tréleren csoportosítja át az MH Hadikikötőből a Budapest–M0–M5–Szeged, Medencés kikötő útvonalon. Az üres trélerek az éjszakai órákban visszakerülnek Budapestre.

Továbbá szeptember 27-28. között katonai konvojok közlekednek Kecskemét és Győr között a Kecskemét–445. sz. út–M5–M0–M1–M19 útvonalon.