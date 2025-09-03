Ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelem esetén 22 százalékos kulcsot kellene fizetni, míg a 15 millió forint fölötti jövedelmekre 33 százalékos adókulcs vonatkozna. Ez a rendszer gyakorlatilag azt jelentené, hogy a mostani egykulcsos adózás után ismét jövedelmi sávok döntenék el, ki mennyit fizet be az államkasszába. A legnagyobb különbséget az jelentené, hogy már az átlagkereset is a középső, 22 százalékos adósávba esne, vagyis a jelenlegi helyzethez képest sok százezer munkavállaló fizetne többet.

Adókulcs: míg a Tisza adót emelne, a kormány csökkenti a családok terheit

Forrás: boon.hu

A javaslat nemcsak a nagyobb keresetűeket érintené, hanem a középosztályt és a családokat is, hiszen a jelenlegi egykulcsos rendszer helyett újra jövedelmi szintek döntenék el, ki mennyit fizet. A kormány szerint ez visszalépést jelentene, és komoly veszélyt hordozna a magyar családok életszínvonalára nézve.

A bejelentés komoly politikai vitát gerjesztett, különösen azért, mert a kormány az utóbbi években folyamatosan az adócsökkentés üzenetét erősítette. Ovádi Péter kormánybiztos közösségi oldalán is arra figyelmeztetett, hogy a Tisza-adó súlyosan érintené a dolgozó családokat, miközben a kormány éppen ennek ellenkezőjét valósítja meg. Bejegyzésében hangsúlyozta: „Miközben a Tisza megnövelné az SZJA-t, mi Európa legnagyobb családi adócsökkentését indítottuk útjára.” Ovádi szerint ennek részeként a kormány megduplázza a családi adókedvezményt, életre szóló adómentességet biztosít a háromgyermekes édesanyáknak, és 2026-tól a kétgyermekes, valamint a fiatal édesanyák is teljes SZJA-mentességet élvezhetnek. Ez havonta több tízezer forint pluszt jelent a családok kasszájában, miközben a Tisza tervezete a kormánybiztos értékelése szerint pont ennek a többletnek egy részét venné el.

A vita tehát világosan megmutatja a különbséget: míg a Tisza párt új adóterheket hozna, a kormány célja továbbra is az, hogy a magyar családok több pénzt vihessenek haza.