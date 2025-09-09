Nemzetközi cég munkatársaitól kapott támogatást a pápai kórház

A pápai telephely munkatársai az elmúlt egy évben több jótékonysági közösségi programot szerveztek – köztük palacsintasütést, szendvicspartit és sütivásárt –, amelyek bevételét teljes egészében a kórház javára ajánlották fel. A közel száz magyar és külföldi dolgozót foglalkoztató vállalat közössége immár nem először adományoz az intézménynek – írja a pápai kórház honlapja.

Az adományt Szabadi János kuratóriumi elnök (jobb szélen) vette át Mark Hayes-től

Forrás: papaikorhaz.hu

A Boeing adománya jó helyre került

A most átadott eszközökből három osztály részesül: a szülészet-nőgyógyászat és újszülött részlege, a gyermekosztály, valamint az aneszteziológia. Az utóbbi többek között asztali pulzoximéterrel, monitorral és akkumulátorokkal gazdagodott, míg a gyermekosztály egy professzionális pulzoximétert kapott. Az újszülött részleg számára textilpelenkákat, mérlegeket, cumisüvegeket, melegítőpárnákat, babaruhákat, valamint különféle orvosi eszközöket – ollókat, csipeszeket, fogókat – biztosított a támogatás.

Az adományt a Boeing Hungary vezetője, Mark Hayes adta át Szabó Anita szervező és Nagy Edit alapítványi kapcsolattartó társaságában. Szabadi János megköszönte a cég és a munkavállalók önzetlen segítségét, és bejelentette: a közeljövőben a Boeingtől további 1 millió forint támogatás érkezik, amit az alapítvány ugyanekkora összeggel egészít ki, és a központi műtő fejlesztésére fordítanak. Lőrinczi Enikő, a kórház főigazgatója az érintett osztályok vezetőivel együtt fejezte ki háláját. Mint mondta, a támogatáson túl kiemelkedően fontos számukra az a folyamatos, élő kapcsolat, amely az intézmény, az alapítvány és a Boeing között alakult ki az évek során.