Könnyebb lesz a családok élete: a háromgyermekes édesanyák most nagyon figyeljenek!

2025. október 1-től már benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat, amely lehetővé teszi, hogy a három gyermeket nevelő anyák adómentességet érvényesítsenek a munkával szerzett jövedelmeik után – írja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Facebook-oldala.

Az adómentesség jelentős könnyítést hoz a háromgyermekes anyák mindennapi pénzügyeiben

Forrás: ChatGPT / Illusztráció

Az adómentesség részletei és az igénylés menete

A kedvezmény minden olyan édesanyát megillet, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosultak, vagy korábban legalább 12 éven át jogosult volt. Az adómentesség érvényesítéséhez adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtani, amit a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásán keresztül lehet intézni. Akik októberben már élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, azok számára érdemes mielőbb kitölteni a nyilatkozatot. A kedvezmény a munkabérre és a vállalkozói kivétre is kiterjed, így széles körben biztosít anyagi könnyebbséget.

A NAV hivatalos tájékoztatása alapján a jogosultság ellenőrzése a családi pótlék alapján történik, ezért a pontos nyilatkozat kitöltése elengedhetetlen. Azok a szülők, akik korábban már éltek a kedvezménnyel, szintén igénybe vehetik, amennyiben megfelelnek az előírt feltételeknek. A NAV útmutatása részletesen bemutatja az igénylés folyamatát, lépésről lépésre segítve a jogosult édesanyákat.

A kedvezmény célja, hogy a háromgyermekes családok terheit csökkentse, támogassa a gyermeknevelést és erősítse a pénzügyi stabilitást. A változás 2025. október 1-jétől lép életbe, ezért minden érintettnek érdemes előre felkészülni és a szükséges nyilatkozatot időben benyújtani.