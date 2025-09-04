szeptember 4., csütörtök

Határozott nem az adóemelésre

28 perce

Olvasóink nem kérnek a Tisza-adóból, sem pedig Magyar Péterékből (videó)

Címkék#Tisza-adó#politika#adóemelés#Magyar Péter

A kormány a családok terheinek csökkentésén dolgozik, ezzel szemben a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos adózást. Olvasóink közül is sokan féltik a jelenlegi adószintet, úgy vélik, az egyenlő közteherviselés kivezetésével felborulna a háztartások pénzügyi egyensúlya.

A Tisza Párt belső dokumentuma szerint kormányra kerülésük esetén visszahoznák a progresszív adórendszert: 5 millió forintig maradna a 15%-os kulcs, 5–15 millió forint között 22%-ot kellene fizetni, míg 15 millió felett 33% lenne a személyi jövedelemadó. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy a mostani egykulcsos adózás helyett jövedelmi sávok döntenék el, ki mennyit fizet – és már az átlagkereset is (köztük a Veszprém vármegyei) a középső, 22%-os sávba esne.

A Tisza Párt felborítaná a jelenlegi magyar adórendszert
A Tisza adórendszere már az átlagkeresőket is negatívan érintené

A kormány ezzel szemben adócsökkentést ígér. Általános vélekedés, hogy a Tisza-adó a középértéket kereső munkavállalók pénztárcáját megterhelné, azonban nem érintené hátrányosan az alacsonyabb jövedelműeket. Ha a számokat nézzük, az átlagkereső veszprémi dolgozó is már belecsúszna a 22%-os adósávba. Olvasóinkat kérdeztük, mi a véleményük az adóemelési tervezetről.

 

