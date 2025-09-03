Visszahoznák a progresszív adórendszert, olvasóinkat kérdeztük a Tisza-adóról

A Tisza-adó terve nagy port kavart az országban, és természetesen olvasóink körében is. A Tisza Párt belső dokumentuma szerint kormányra kerülésük esetén visszahoznák a progresszív adórendszert: 5 millió forintig maradna a 15%-os kulcs, 5–15 millió forint között 22%-ot kellene fizetni, míg 15 millió felett 33% lenne a személyi jövedelemadó. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy a mostani egykulcsos adózás helyett jövedelmi sávok döntenék el, ki mennyit fizet – és már az átlagkereset is (köztük a veszprém megyei) a középső, 22%-os sávba esne.

Progresszív adó vagy családi kedvezmény? Két út lehetséges a magyar adórendszerben?

Forrás: zaol.hu

A Tisza adórendszer változtatása már az átlagkeresőket is érintené

A kormány ezzel szemben adócsökkentést ígér. Általános vélekedés, hogy a Tisza-adó a középértéket kereső munkavállalók pénztárcáját megterhelné, azonban nem érintené hátrányosan az alacsonyabb jövedelműeket. Ha a számokat nézzük, az átlagkereső veszprémi dolgozó is már belecsúszna a 22%-os adósávba. Olvasóinkat kérdeztük, mi a véleményük az adóemelési tervezetről.

Ovádi Péter kormánybiztos közösségi oldalán hangsúlyozta: Magyarország Európa legnagyobb családi adócsökkentését indította el. A családi kedvezmények megduplázása mellett a háromgyermekes édesanyák életre szóló SZJA-mentességet kaptak, 2026-tól pedig a kétgyermekes és a fiatal édesanyák is teljes adómentességet élvezhetnek. Ez Ovádi szerint havonta több tízezer forintot jelenthet a családok kasszájában, amit a Tisza Párt tervezete részben elvenne. A vita így világosan kirajzolja a különbséget: míg a Tisza Párt adóemelést, megszorítást és progresszív SZJA-t hozna, addig a kormány célja, hogy a családok több pénzt vihessenek haza.