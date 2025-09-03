szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megosztó téma

1 órája

Visszahoznák a progresszív adórendszert, olvasóinkat kérdeztük a Tisza-adóról

Címkék#Tisza-adó#politika#adóemelés#Magyar Péter

Míg a Tisza Párt visszahozná a többkulcsos adózást, a kormány a családok terheinek csökkentését hangsúlyozza. A bizonytalanság erős: sokan féltik a jelenlegi adószintet, úgy vélik az egyenlő közteherviselés kivezetésével felborulna a háztartások pénzügyi egyensúlya.

Veol.hu

A Tisza-adó terve nagy port kavart az országban, és természetesen olvasóink körében is. A Tisza Párt belső dokumentuma szerint kormányra kerülésük esetén visszahoznák a progresszív adórendszert: 5 millió forintig maradna a 15%-os kulcs, 5–15 millió forint között 22%-ot kellene fizetni, míg 15 millió felett 33% lenne a személyi jövedelemadó. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy a mostani egykulcsos adózás helyett jövedelmi sávok döntenék el, ki mennyit fizet – és már az átlagkereset is (köztük a veszprém megyei) a középső, 22%-os sávba esne.

Progresszív adó vagy családi kedvezmény? Két út lehetséges a magyar adórendszerben?
Progresszív adó vagy családi kedvezmény? Két út lehetséges a magyar adórendszerben?
Forrás:  zaol.hu

A Tisza adórendszer változtatása már az átlagkeresőket is érintené

A kormány ezzel szemben adócsökkentést ígér. Általános vélekedés, hogy a Tisza-adó a középértéket kereső munkavállalók pénztárcáját megterhelné, azonban nem érintené hátrányosan az alacsonyabb jövedelműeket. Ha a számokat nézzük, az átlagkereső veszprémi dolgozó is már belecsúszna a 22%-os adósávba. Olvasóinkat kérdeztük, mi a véleményük az adóemelési tervezetről.

Ovádi Péter kormánybiztos közösségi oldalán hangsúlyozta: Magyarország Európa legnagyobb családi adócsökkentését indította el. A családi kedvezmények megduplázása mellett a háromgyermekes édesanyák életre szóló SZJA-mentességet kaptak, 2026-tól pedig a kétgyermekes és a fiatal édesanyák is teljes adómentességet élvezhetnek. Ez Ovádi szerint havonta több tízezer forintot jelenthet a családok kasszájában, amit a Tisza Párt tervezete részben elvenne. A vita így világosan kirajzolja a különbséget: míg a Tisza Párt adóemelést, megszorítást és progresszív SZJA-t hozna, addig a kormány célja, hogy a családok több pénzt vihessenek haza.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu