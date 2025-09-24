A Somló és az Alpok egy képen – Ajka különleges panorámát kapott

Családi kötődés miatt gyakran tér vissza Ajkára és a Somló vidékére Kálmán Gábor tájfotós, aki rendszeresen magával viszi fényképezőgépét. Péntek este napnyugta után kedvenc ajkai kilátópontjáról készített felvételei különleges pillanatot örökítettek meg: a tiszta időben a Somló mellett az Alpok távoli csúcsai is feltűntek a horizonton.

Ajkai magaslatról fotózott át a határon túlra szemfüles olvasónk

Fotó: Kálmán Gábor

Ajka lankái fölött feltárulnak a horizont titkai

A képeken jól látható a Hochwechsel (1743 m), valamint a Rax-Alpok és a Schneeberg vonulata, amelyek 135–150 kilométerre magasodnak a várostól. A Panasonic Lumix GX80 fényképezővel és 100–300 mm-es teleobjektívvel készült fotók bizonyítják, hogy a Bakonyból is elérhető a ritka alpesi panoráma. Az ilyen alkonyati pillanatok nemcsak a helyieknek különlegesek, hanem a természet szerelmeseinek is emlékezetes élményt adhatnak.

Panasonic géppel csípte el a remek hangulatú fotót olvasónk

Fotó: Kálmán Gábor

Gábor Székesfehérváron él, de gyakran visszatér szülővárosába, Ajkára, hogy megörökítse a táj szépségét. Látogatásai során rendre különleges pillanatokat kap lencsevégre – most is ilyen ritka felvételek születtek.

A Somló Magyarország egyik legkisebb, mégis legismertebb történelmi borvidéke, amely egyedi vulkanikus talajának köszönheti karakteres borait. A hegy oldalában sorakozó pincék és présházak generációk óta őrzik a borkészítés hagyományát, miközben a juhfark, a furmint és az olaszrizling itt született nedűi világszerte ismertséget szereztek a térségnek. A hegy borai különleges mineralitásukkal és hosszú érlelhetőségükkel váltak a magyar borászat egyik büszkeségévé.

A Somlói borvidék fő fajtái a fehér szőlők, amelyek a vulkanikus talajnak köszönhetően különleges, ásványos karaktert adnak a boroknak. A legjelentősebbek: