Lélegzetelállító látvány

44 perce

A Somló és az Alpok egy képen – Ajka különleges panorámát kapott

Címkék#napnyugta#Alpok#tájfotós#Somló

Ritka élményben volt része egy ügyes tájfotósnak: a Somló mögött napnyugta után kirajzolódtak az Alpok hegyei, mintegy 140 kilométer távolságból. Ajka látványát is meghatározza a Somló, amely nemcsak a táj ikonikus dombja, hanem a borvidék szíve is. Az őszi szüret idején a lankákon pezsgő élet zajlik: a szőlőtőkék között dolgozók hangja keveredik a must illatával, miközben a nap lassan lebukik a hegy mögött.

Családi kötődés miatt gyakran tér vissza Ajkára és a Somló vidékére Kálmán Gábor tájfotós, aki rendszeresen magával viszi fényképezőgépét. Péntek este napnyugta után kedvenc ajkai kilátópontjáról készített felvételei különleges pillanatot örökítettek meg: a tiszta időben a Somló mellett az Alpok távoli csúcsai is feltűntek a horizonton. 

Ajkai magaslatról fotózott át a határon túlra szemfüles olvasónk
Fotó: Kálmán Gábor

Ajka lankái fölött feltárulnak a horizont titkai

A képeken jól látható a Hochwechsel (1743 m), valamint a Rax-Alpok és a Schneeberg vonulata, amelyek 135–150 kilométerre magasodnak a várostól. A Panasonic Lumix GX80 fényképezővel és 100–300 mm-es teleobjektívvel készült fotók bizonyítják, hogy a Bakonyból is elérhető a ritka alpesi panoráma. Az ilyen alkonyati pillanatok nemcsak a helyieknek különlegesek, hanem a természet szerelmeseinek is emlékezetes élményt adhatnak.

Panasonic géppel csípte el a remek hangulatú fotót olvasónk
Fotó: Kálmán Gábor

Gábor Székesfehérváron él, de gyakran visszatér szülővárosába, Ajkára, hogy megörökítse a táj szépségét. Látogatásai során rendre különleges pillanatokat kap lencsevégre – most is ilyen ritka felvételek születtek.

A Somló Magyarország egyik legkisebb, mégis legismertebb történelmi borvidéke, amely egyedi vulkanikus talajának köszönheti karakteres borait. A hegy oldalában sorakozó pincék és présházak generációk óta őrzik a borkészítés hagyományát, miközben a juhfark, a furmint és az olaszrizling itt született nedűi világszerte ismertséget szereztek a térségnek. A hegy borai különleges mineralitásukkal és hosszú érlelhetőségükkel váltak a magyar borászat egyik büszkeségévé.

A Somlói borvidék fő fajtái a fehér szőlők, amelyek a vulkanikus talajnak köszönhetően különleges, ásványos karaktert adnak a boroknak. A legjelentősebbek:

  • Juhfark – a borvidék ikonikus fajtája, híres „nászéjszakák bora” néven is.
  • Furmint – elegáns, magas savtartalmú, érlelhető borok.
  • Olaszrizling – friss, gyümölcsös, sokszor mandulás utóízű.
  • Hárslevelű – illatos, lágyabb bor, mézes, virágos jegyekkel.
  • Tramini – fűszeres, illatos karakter.
  • Chardonnay – nem őshonos, de jól alkalmazkodott a Somló terroirhoz.
  • Szürkebarát (Pinot gris) – telt, gyümölcsös, minerális borok.

 

