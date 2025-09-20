szeptember 20., szombat

Sport

1 órája

Útlezárások és forgalmi változások lesznek Ajkán a duatlonbajnokság miatt

Címkék#Országos Duatlon Bajnokság#sportélmény#sportünnep#Ajka

Szeptember 21-én az Országos Duatlon Bajnokság futamai miatt Ajka több pontján is forgalmi változásokra kell készülni.

Veol.hu

Szeptember 21-én, vasárnap különleges sportélmény várja az ajkaiakat és a városba látogatókat: Ajka ad otthont az Országos Duatlon Bajnokságnak. Az ország minden tájáról érkező versenyzők futásban és kerékpározásban mérik össze tudásukat, így a sportkedvelők látványos és izgalmas küzdelemre számíthatnak – írja az Ajka Duatlon Facebook-oldal.

Országos duatlon bajnokság miatt vasárnap Ajka több utcájában útlezárás és forgalmi változás várható Fotó: Ajka Duatlon facebook
Ajka több utcájában útlezárás és forgalmi változás várható 
Fotó: Ajka Duatlon  facebook

Duatlonbajnokság lesz Ajka utcáin

A verseny miatt jelentős forgalmi változásokra kell készülni. 2025. szeptember 21-én 5:00 és 21:00 között több útszakaszt lezárnak, ezért a helyközi és helyi buszok módosított rend szerint közlekednek. A 4-es vonalon (Tesco – Móra Ferenc utca – Hild park – Tesco) nem indul járat. A 12-es Tósokberénd felé közlekedő járatok nem érintik többek között a Petőfi Sándor utcát, a Pálma utcai elágazást, a Szent István utat és a Tósokberéndi autóbusz-várótermet. Ideiglenes megálló a Széchenyi utcában, a Liliom utcánál kerül kialakításra. A vasútállomás felé induló 12-es szintén kimarad többek közt a Damjanich utcánál és a Pálma utcánál, legközelebb a Tósokberénd, Iskola és a Liliom utca megállókat lehet használni. A 7398-as és 7852-es járatok sem érintik a Tósokberéndi vasúti átjárót, a rendelőintézetet és több más megállót.

A rendezvény központja a Városi Művelődési Központnál lesz, ahol nemcsak a profi versenyzőket lehet figyelemmel kísérni, hanem 11:30-kor jótékonysági futásra is sor kerül. A program célja, hogy támogatást gyűjtsenek a Rátosi testvérpár számára.

A szervezők kérik a lakosság türelmét és megértését a forgalmi változások idejére, ugyanakkor mindenkit bátorítanak, hogy látogasson ki a rendezvényre. A duatlonverseny egyszerre kínál sportélményt és közösségi összefogást, így a hétvége igazi sportünneppé válhat Ajkán. 

 

