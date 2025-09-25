szeptember 25., csütörtök

Árleszállítás

1 órája

Ezek az akciók várnak rád szeptember utolsó hetében!

Címkék#áruház#Lidl#Aldi#Tesco#szőlő#akció#Spar

Az áruházakban szeptember 25–október 1. között különböző termékeket kínálnak kedvezőbb áron. A heti akciók között hús, tejtermék és zöldség is szerepel, így a vásárlók előre tervezhetik a beszerzést.

Balogh Rebeka

Az e heti akciók is lehetőséget adnak a vásárlóknak, hogy kedvezőbb áron szerezzék be a mindennapi alapanyagokat.

A heti akciók között a friss szőlő is kedvező áron kapható, érdemes kihasználni a lehetőséget. Forrás: Pexel.hu
A heti akciók között a friss szőlő is kedvező áron kapható, érdemes kihasználni a lehetőséget.
Fotó: Pexel.hu

Akciók a Lidlben

A Lidl kínálatában a friss húsok, sajtok és zöldségek kapnak kiemelt figyelmet. A darált sertéshús 1399 Ft/kg, ideális rakott fogásokhoz, a friss csirkecomb 879 Ft/kg áron sütésre vagy pörkölthöz ajánlott. A szarvas gulyáshús 2199 Ft/kg, a nemespenészes szalámi 1399 Ft-ért vásárolható meg. A zöldségek közül a jégsaláta és a kelkáposzta 399 Ft, a kígyóuborka 279 Ft. A gyümölcsök közül a mag nélküli piros szőlő 699 Ft, a mangó 599 Ft, minden második termék 50%-kal olcsóbb. Az édességek és pékáruk között a mákos búrkifli 169 Ft, a Medve sajtos párna 139 Ft, míg a Pilis kovászos rozscipó 449 Ft.

Akciók az Aldiban

Az Aldi kínálatában friss húsok és sajtok, valamint háztartási és gyerekeknek szánt termékek szerepelnek akcióban. A friss norvég lazacfilé 2299 Ft, a mag nélküli piros szőlő 649 Ft. A mozzarella 299 Ft, a sokmagvas kemencés vekni 399 Ft. Háztartási kedvezmények: gyermekbakancs 4444 Ft, mini kézikocsi 3333 Ft, hosszabbító 2222 Ft.

Akciók a Tescóban

A Tesco kínálatában friss húsok, gyümölcsök és tejtermékek akciósak. A magyar csirke felső comb 875 Ft/kg, a piros szőlő 739 Ft, a fejes káposzta 239 Ft. Sertés darált hús 1199 Ft, a Riska tejföl 555 Ft, laktózmentes Trappista sajt 499 Ft. Háztartási akciók: Ariel mosószer 5990 Ft, Bref WC-frissítő 1499 Ft.

Akciók a Sparban

A Sparban a felvágottak, kenyerek és fagyasztott termékek kapnak kedvezményt. A magyar parasztkolbász 399 Ft, disznósajt 187 Ft, Gusto sonka 439 Ft. Tökmagos szeletelt kenyér 419 Ft. A gyorsfagyasztott ételek között a Fini Dino nuggets 1999 Ft, a fagyasztott pizza 459 Ft.

A Lidl, Aldi, Spar és Tesco akciós kínálata a héten lehetővé teszi, hogy minden napra gazdaságos, egészséges menüt állítsunk össze a család számára.

 

