36 perce
Az augusztus 20-án kitüntetett veszprémieket köszöntötték
Az állami ünnepek alkalmával számos veszprémi polgárt ismernek el kitüntetésekkel. Ez alkalommal az augusztus 20-án díjazottakat köszöntötte Porga Gyula, Veszprém város polgármestere.
Porga Gyula az ünnepi alkalmon köszönetet mondott a veszprémi kitüntetetteknek azért a tevékenységért, amiért az állami elismerést kapták. Az esemény jó alkalmat kínált a kitüntetetteknek, hogy találkozzanak. A városvezető úgy fogalmazott, a veszprémiek büszkék lehetnek, hogy élnek közöttünk olyanok, akik nem csak a kis közösségek érdekében fejtenek ki magas színvonalú tevékenységet, hanem a nemzet érdekében is.
A polgármester szerint egy jó közösségnek észre kell vennie, ha valaki többet tesz a közösségért, és ezt el is ismerik. Teljesítményüket ezen az alkalmon is szerették volna megköszönni és elismerni. Porga Gyula úgy fogalmazott, reméli, hogy az ő példájuk másoknak is inspirációt fog adni.
Az állami elismerésben részesültek példát mutathatnak mindenkinek
Állami kitüntetést tizenegy személy kapott vármegyénkből, őket köszöntötték:
- Dr. Ráczkó Veronika Zsuzsanna címzetes fellebbviteli főügyészégi ügyész, nyugalmazott Veszprém vármegyei főügyészségi csoportvezető ügyész Magyar Érdemrend lovagkeresztje elismerésben részesült.
- Sasné dr. Grósz Annamária, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatási dékánhelyettese, tanszékvezető egyetemi docense Magyar Érdemrend lovagkeresztje elismerésben részesült.
- Dr. Csizmadia Tibor Gábor műszaki menedzser, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánhelyettese, Menedzsment Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára Magyar Arany Érdemkereszt elismerésben részesült.
- Dr. Raffay-Danyi Ágnes Nóra közgazdász, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense, volt tanszékvezetője Magyar Arany Érdemkereszt elismerésben részesült.
- Csiszárné Páricsi Mariann, a Veszprémi Tankerületi Központ nyugalmazott gazdasági vezetője Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerésben részesült.
- Egyed József oboaművész, az egykori Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művésztanára Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerésben részesült.
- Felföldi Gábor magyar- és drámapedagógia-tanár, színháztörténész, a Pannon Egyetem Rektori Kabinet Kultúraszervező Csoportjának vezetője Magyar Bronz Érdemkereszt elismerésben részesült.
- Gyöngyösy Csaba közgazdasági szakokleveles mérnök, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. kontrolling- és informatikai osztályvezetője Magyar Bronz Érdemkereszt elismerésben részesült.
- Takács Károlyné, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztályának nyugalmazott szakügyintézője Magyar Bronz Érdemkereszt elismerésben részesült.
- Orlainé Tauer Andrea, a Pannon Egyetem Oktatási Igazgatóságának tanulmányi ügyintézője Magyar Bronz Érdemkereszt elismerésben részesült.
- Szokolikné Kalmár Judit közgazdász, a Pannon Egyetem kancellári kabinetvezetője Magyar Bronz Érdemkereszt elismerésben részesült.