Az augusztus 20-án kitüntetett veszprémieket köszöntötték

Porga Gyula az ünnepi alkalmon köszönetet mondott a veszprémi kitüntetetteknek azért a tevékenységért, amiért az állami elismerést kapták. Az esemény jó alkalmat kínált a kitüntetetteknek, hogy találkozzanak. A városvezető úgy fogalmazott, a veszprémiek büszkék lehetnek, hogy élnek közöttünk olyanok, akik nem csak a kis közösségek érdekében fejtenek ki magas színvonalú tevékenységet, hanem a nemzet érdekében is.

Porga Gyula az idén állami elismerésben részesült veszprémiek társaságában

Fotó: Nagy Lajos

A polgármester szerint egy jó közösségnek észre kell vennie, ha valaki többet tesz a közösségért, és ezt el is ismerik. Teljesítményüket ezen az alkalmon is szerették volna megköszönni és elismerni. Porga Gyula úgy fogalmazott, reméli, hogy az ő példájuk másoknak is inspirációt fog adni.

Az állami elismerésben részesültek példát mutathatnak mindenkinek

Állami kitüntetést tizenegy személy kapott vármegyénkből, őket köszöntötték: