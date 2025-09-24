szeptember 24., szerda

Elismerés

36 perce

Az augusztus 20-án kitüntetett veszprémieket köszöntötték

Címkék#köszöntés#állami elismerés#Veszprém

Az állami ünnepek alkalmával számos veszprémi polgárt ismernek el kitüntetésekkel. Ez alkalommal az augusztus 20-án díjazottakat köszöntötte Porga Gyula, Veszprém város polgármestere.

Szilas Lilla

Porga Gyula az ünnepi alkalmon köszönetet mondott a veszprémi kitüntetetteknek azért a tevékenységért, amiért az állami elismerést kapták. Az esemény jó alkalmat kínált a kitüntetetteknek, hogy találkozzanak. A városvezető úgy fogalmazott, a veszprémiek büszkék lehetnek, hogy élnek közöttünk olyanok, akik nem csak a kis közösségek érdekében fejtenek ki magas színvonalú tevékenységet, hanem a nemzet érdekében is. 

Porga Gyula az idén állami elismerésben részesült veszprémiek társaságában
Fotó: Nagy Lajos

A polgármester szerint egy jó közösségnek észre kell vennie, ha valaki többet tesz a közösségért, és ezt el is ismerik. Teljesítményüket ezen az alkalmon is szerették volna megköszönni és elismerni. Porga Gyula úgy fogalmazott, reméli, hogy az ő példájuk másoknak is inspirációt fog adni. 

Az állami elismerésben részesültek példát mutathatnak mindenkinek

Állami kitüntetést tizenegy személy kapott vármegyénkből, őket köszöntötték:

  • Dr. Ráczkó Veronika Zsuzsanna címzetes fellebbviteli főügyészégi ügyész, nyugalmazott Veszprém vármegyei főügyészségi csoportvezető ügyész Magyar Érdemrend lovagkeresztje elismerésben részesült
  • Sasné dr. Grósz Annamária, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatási dékánhelyettese, tanszékvezető egyetemi docense Magyar Érdemrend lovagkeresztje elismerésben részesült. 
  • Dr. Csizmadia Tibor Gábor műszaki menedzser, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánhelyettese, Menedzsment Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára Magyar Arany Érdemkereszt elismerésben részesült. 
  • Dr. Raffay-Danyi Ágnes Nóra közgazdász, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense, volt tanszékvezetője Magyar Arany Érdemkereszt elismerésben részesült. 
  • Csiszárné Páricsi Mariann, a Veszprémi Tankerületi Központ nyugalmazott gazdasági vezetője Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerésben részesült. 
  • Egyed József oboaművész, az egykori Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művésztanára Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerésben részesült. 
  • Felföldi Gábor magyar- és drámapedagógia-tanár, színháztörténész, a Pannon Egyetem Rektori Kabinet Kultúraszervező Csoportjának vezetője Magyar Bronz Érdemkereszt elismerésben részesült. 
  • Gyöngyösy Csaba közgazdasági szakokleveles mérnök, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. kontrolling- és informatikai osztályvezetője Magyar Bronz Érdemkereszt elismerésben részesült. 
  • Takács Károlyné, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztályának nyugalmazott szakügyintézője Magyar Bronz Érdemkereszt elismerésben részesült. 
  • Orlainé Tauer Andrea, a Pannon Egyetem Oktatási Igazgatóságának tanulmányi ügyintézője Magyar Bronz Érdemkereszt elismerésben részesült. 
  • Szokolikné Kalmár Judit közgazdász, a Pannon Egyetem kancellári kabinetvezetője Magyar Bronz Érdemkereszt elismerésben részesült.

 

