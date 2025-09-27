Brutális videó került elő: tiltott állatviadal a TikTokon

Ovádi Péter országgyűlési képviselő feljelentést tett egy, a közösségi médiában megjelent felvétel miatt, amely tiltott állatviadal szervezésére utal. A politikus közösségi oldalán közölte: a TikTokra feltöltött, majd hozzá is eljuttatott videó alapján egyértelműen állatkínzásra és bűncselekményre utaló cselekmény történt, ezért a hatóságokhoz fordult.

Fotó: Illusztráció – Zoran Kolundzija / Forrás: Getty Images

Az állatviadalok szervezése is állatkínzásnak számít

Ovádi Péter emlékeztetett arra, hogy 2022. január 1-je óta, javaslatuk nyomán, már nem csupán az állatviadalok szervezése és lebonyolítása minősül bűncselekménynek, hanem a puszta részvétel is. Ez jelentős szigorítást hozott a jogi szabályozásban, amelynek célja, hogy még hatékonyabban visszaszorítsák ezt az embertelen gyakorlatot.

Külön köszönetet mondott a Szurkolók az Állatokért szervezetnek, amely évek óta elszántan dolgozik az állatviadalok felszámolásán. A civil szervezet kitartó munkájának köszönhetően számos ügy került már nyilvánosságra és a hatóságok elé, ami hozzájárult a jogalkotás szigorításához is.