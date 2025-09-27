13 perce
Brutális videó került elő: tiltott állatviadal a TikTokon
Óriási felháborodást váltott ki egy TikTokra feltöltött felvétel, amelyen tiltott állatviadal látható. Az ilyen felvételek nemcsak az állatokkal szembeni kegyetlenséget leplezik le, hanem arra is rávilágítanak, hogy a háttérben sokszor szervezett bűnözés, illegális fogadások és komoly pénzek mozognak.
Ovádi Péter országgyűlési képviselő feljelentést tett egy, a közösségi médiában megjelent felvétel miatt, amely tiltott állatviadal szervezésére utal. A politikus közösségi oldalán közölte: a TikTokra feltöltött, majd hozzá is eljuttatott videó alapján egyértelműen állatkínzásra és bűncselekményre utaló cselekmény történt, ezért a hatóságokhoz fordult.
Az állatviadalok szervezése is állatkínzásnak számít
Ovádi Péter emlékeztetett arra, hogy 2022. január 1-je óta, javaslatuk nyomán, már nem csupán az állatviadalok szervezése és lebonyolítása minősül bűncselekménynek, hanem a puszta részvétel is. Ez jelentős szigorítást hozott a jogi szabályozásban, amelynek célja, hogy még hatékonyabban visszaszorítsák ezt az embertelen gyakorlatot.
Külön köszönetet mondott a Szurkolók az Állatokért szervezetnek, amely évek óta elszántan dolgozik az állatviadalok felszámolásán. A civil szervezet kitartó munkájának köszönhetően számos ügy került már nyilvánosságra és a hatóságok elé, ami hozzájárult a jogalkotás szigorításához is.
Tiltott állatviadal szervezése Btk. 247.
247. § (1) Aki gerinces állat részvételével állatviadalt szervez, tart, ilyen állatviadalra fogadást szervez vagy fogadást köt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki állatviadal céljára gerinces állatot megszerez, tart, tenyészt, kiképez, idomít, vagy forgalmaz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Kitiltás
253. § A környezetkárosítás, a természetkárosítás, az orvvadászat, az orvhalászat, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és a tiltott állatviadal szervezése elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van.