Felháborította olvasóinkat az állatkínzás miatt hozott bírósági ítélet

Előző cikkünkben beszámoltunk a Bács-Kiskun vármegyeu állatkínzás ügyében hozott ítéletről, amely számos olvasót felháborított. A Facebook-kommentekből egyértelműen látszik, hogy sokan szigorúbb büntetést követelnek az elkövetőnek.

Az állatkínzás következményeként a kutya súlyos sérüléseket szenvedett

Forrás: pexels.hu

Olvasói reakciók az állatkínzásra

A kommentekben többen azonnali börtönbüntetést és jelentős pénzbírságot követeltek az elkövetőnek. Egy hozzászóló szerint „minimum három év letöltendő börtönt, az állatorvosi költségek és legalább egymillió forintos pénzbírság indokolt lenne”. Sokan arra hívták fel a figyelmet, hogy ez az ítélet nem szolgál elrettentő példaként, ezért az állatvédelmi törvények keretein belül a szankciók szigorítása indokolt.

"Tényleg ennyi? Kifizeti, újra megteszi! Hol itt a szigorítás az állatvédelemmel kapcsolatban?” – írta egy másik hozzászóló. Sokan egyetértettek abban, hogy következetesebben kellene alkalmazni a törvényeket.