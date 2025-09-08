szeptember 8., hétfő

Enyhe büntetés

1 órája

Felháborította olvasóinkat az állatkínzás miatt hozott bírósági ítélet

Olvasóink szigorúbban büntették volna a férfit, aki autójához láncolva húzta az úton kutyáját.

Balogh Rebeka

Előző cikkünkben beszámoltunk a Bács-Kiskun vármegyeu állatkínzás ügyében hozott ítéletről, amely számos olvasót felháborított. A Facebook-kommentekből egyértelműen látszik, hogy sokan szigorúbb büntetést követelnek az elkövetőnek.

Az állatkínzás következményei: a kutya súlyos sérüléseket szenvedett. Forrás: pexels.hu
Az állatkínzás következményeként  a kutya súlyos sérüléseket szenvedett
Forrás: pexels.hu

Olvasói reakciók az állatkínzásra

A kommentekben többen azonnali börtönbüntetést és jelentős pénzbírságot követeltek az elkövetőnek. Egy hozzászóló szerint „minimum három év letöltendő börtönt, az állatorvosi költségek és legalább egymillió forintos pénzbírság indokolt lenne”. Sokan arra hívták fel a figyelmet, hogy ez az ítélet nem szolgál elrettentő példaként, ezért az állatvédelmi törvények keretein belül a szankciók szigorítása indokolt.

"Tényleg ennyi? Kifizeti, újra megteszi! Hol itt a szigorítás az állatvédelemmel kapcsolatban?” – írta egy másik hozzászóló. Sokan egyetértettek abban, hogy következetesebben kellene alkalmazni a törvényeket.

Az állatkínzás társadalmi visszhangja

A közösségi médiában hozzászólók egyértelműen elégedetlenek a büntetéssel, folyamatosan vitatkoznak az ítéletről. Többen kiemelték, hogy a tett súlyossága indokolná a szigorúbb jogi szankciókat.

Az állatkínzásra vonatkozó jogi szabályozás pénzbírságot és börtönbüntetést is előírhat, az ítélet mértékét az ügy súlyossága és az elkövető felelősségvállalása határozza meg. Az olvasói visszajelzések alapján látható, hogy sokan erőteljesen támogatják a jogi következetességet és az állatok védelmét – további részletek előző cikkünkben olvashatók.

 

