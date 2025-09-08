Pokoli mocsokban és bűzben, félig megvakulva szenvedtek kutyák tucatjai évek óta (+ galéria, videó)

A Fema önkéntesei szerint még a legtapasztaltabb állatvédők is nehezen dolgozzák fel, amit ott láttak: több mint hatvan kutya sínylődött a szemét és a mocsok fogságában – padlásokon, disznóólakban, vaksötétben, egymás ürülékében, évek óta. A szervezet szeptember 5-i Facebook-bejegyzése döbbenetes részleteket tárt a nyilvánosság elé az állatkínzási ügy kapcsán: „Ötvennyolc kutya került ki egy állatkínzó házából. 50–60 cm vastag trágyában éltek, egymást szaporítva, sokan vakon, süketen, testi-lelki sérülésekkel. Az ammónia olyan erős volt, hogy egy óra után fejfájással menekült onnan az ember – ezek a kutyák viszont így éltek évekig!”

Állatkínzás egy horrorudvarban: padláson, ólakban sínylődtek a kutyák

Forrás: Fema Állatmentők /Facebook

A hatósági állatorvos, a jegyző, a rendőrség és a tűzoltóság is a helyszínen volt; a mentés egész nap zajlott. Az állatvédők beszámolója szerint a tulajdonos fenyegette és hátráltatta a beavatkozást, miközben kutyákat dobált ki az ablakon. A Fema állásfoglalása szerint az ilyen ügyekben azonnali, szigorú jogi fellépésre lenne szükség, hiszen egyszerre több tucat állatkínzás történt – mégsem kerülnek bilincsbe a felelősök. „Elég volt a félrenézésből. Itt az idő, hogy kimondjuk: ez bűncselekmény, és aki ilyet tesz, annak börtönben a helye” – fogalmaztak.

Állatkínzás a mocsok fogságában: forró autóból, trágyából mentettek kutyákat

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a kutyák biztonságba helyezése csak óriási összefogással sikerülhetett. Az 5-i mentés során 61 kutyát menekítettek ki a borzalmas körülmények közül. A Fema Állatmentő Egyesület mellett több szervezet is azonnal segítséget nyújtott: a Herosz Székesfehérvár 17 kutyát, a Fema saját gondozásába 16-ot, a Vackoló Állatvédő Egyesület – Veszprém vármegyéből – 7-et, az Olt-alom Állatvédő Egyesület – szintén Veszprém vármegyéből – 4-et, a Kóborka Egyesület 4-et, a Tamási Állatvédő Egyesület 3-at, míg a kisebb szervezetek – köztük a Lelenc Kutyamentő, a Noé Állatotthon, a Viru Védencei Alapítvány vagy az Elizabeth Menedéke – egy-egy, illetve néhány kutyát fogadtak be.

A most kimenekített állatok évek óta először alhatnak tiszta helyen, félelem nélkül. Az állatvédők azonban hangsúlyozzák: állami támogatás nincs, a törvények nem védenek igazán. A kutyák ellátása – orvosi vizsgálatok, oltások, élelem, rehabilitáció – mind önerőből és a közösség adományaiból történik. „Kérünk titeket, álljatok mellénk! Segítsetek abban, hogy ezek a kutyák megkapják az esélyt egy új életre. Együtt tudunk igazán változást elérni” – szólította meg követőit a Fema.