szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb horrorház

1 órája

Pokoli mocsokban és bűzben, félig megvakulva szenvedtek kutyák tucatjai évek óta (+ galéria, videó)

Címkék#állatkínzás bűntett#Fema#padlás#autó#állatkínzás#kutya

Szívszorító látvány fogadta a Fema Állatmentő Egyesület önkénteseit Szabadegyházán. Egy gyűjtögető portáján több tucat kutya tengődött szemétkupacok, omladozó ólak és elviselhetetlen bűz közepette. Volt, amelyik a tűző napon egy autóba zárva próbálta túlélni a forróságot, miközben a hőmérő higanyszála 34 Celsius-fokig kúszott.

Titzl Vivien

A Fema önkéntesei szerint még a legtapasztaltabb állatvédők is nehezen dolgozzák fel, amit ott láttak: több mint hatvan kutya sínylődött a szemét és a mocsok fogságában – padlásokon, disznóólakban, vaksötétben, egymás ürülékében, évek óta. A szervezet szeptember 5-i Facebook-bejegyzése döbbenetes részleteket tárt a nyilvánosság elé az állatkínzási ügy kapcsán: „Ötvennyolc kutya került ki egy állatkínzó házából. 50–60 cm vastag trágyában éltek, egymást szaporítva, sokan vakon, süketen, testi-lelki sérülésekkel. Az ammónia olyan erős volt, hogy egy óra után fejfájással menekült onnan az ember – ezek a kutyák viszont így éltek évekig!”

Állatkínzás egy horrorudvarban: padláson, ólakban sínylődtek a kutyák
Állatkínzás egy horrorudvarban: padláson, ólakban sínylődtek a kutyák
Forrás: Fema Állatmentők /Facebook

A hatósági állatorvos, a jegyző, a rendőrség és a tűzoltóság is a helyszínen volt; a mentés egész nap zajlott. Az állatvédők beszámolója szerint a tulajdonos fenyegette és hátráltatta a beavatkozást, miközben kutyákat dobált ki az ablakon. A Fema állásfoglalása szerint az ilyen ügyekben azonnali, szigorú jogi fellépésre lenne szükség, hiszen egyszerre több tucat állatkínzás történt – mégsem kerülnek bilincsbe a felelősök. „Elég volt a félrenézésből. Itt az idő, hogy kimondjuk: ez bűncselekmény, és aki ilyet tesz, annak börtönben a helye” – fogalmaztak.

Állatkínzás a mocsok fogságában: forró autóból, trágyából mentettek kutyákat

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a kutyák biztonságba helyezése csak óriási összefogással sikerülhetett. Az 5-i mentés során 61 kutyát menekítettek ki a borzalmas körülmények közül. A Fema Állatmentő Egyesület mellett több szervezet is azonnal segítséget nyújtott: a Herosz Székesfehérvár 17 kutyát, a Fema saját gondozásába 16-ot, a Vackoló Állatvédő Egyesület – Veszprém vármegyéből – 7-et, az Olt-alom Állatvédő Egyesület – szintén Veszprém vármegyéből – 4-et, a Kóborka Egyesület 4-et, a Tamási Állatvédő Egyesület 3-at, míg a kisebb szervezetek – köztük a Lelenc Kutyamentő, a Noé Állatotthon, a Viru Védencei Alapítvány vagy az Elizabeth Menedéke – egy-egy, illetve néhány kutyát fogadtak be.

A most kimenekített állatok évek óta először alhatnak tiszta helyen, félelem nélkül. Az állatvédők azonban hangsúlyozzák: állami támogatás nincs, a törvények nem védenek igazán. A kutyák ellátása – orvosi vizsgálatok, oltások, élelem, rehabilitáció – mind önerőből és a közösség adományaiból történik. „Kérünk titeket, álljatok mellénk! Segítsetek abban, hogy ezek a kutyák megkapják az esélyt egy új életre. Együtt tudunk igazán változást elérni” – szólította meg követőit a Fema.

Állatkínzás: forró autóból, trágyából mentettek kutyákat

A Szabadegyházán történt mentés egyszerre mutatta meg az emberi kegyetlenség mélységeit és az összefogás erejét. A veszprémi és más vármegyékből érkező állatvédők bebizonyították: ha kell, akár hatvanegy sorsot is képesek egy nap alatt jobbá tenni. Most azonban rajtunk, civileken a sor, hogy a megmentett kutyák valóban új, biztonságos életet kezdhessenek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu